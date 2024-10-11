FETÖ’cülerin kilise işbirliği mercek altında

Almanya'da kiliselere mülteci kabul hakkı tanınması, FETÖ'cüleri harekete geçirdi. Son dönemde başvurularının reddedildiğini gören FETÖ'cüler kiliselere akın edip söz konusu kontenjandan yararlanmanın peşine düştü. Ülke genelinde birkaç yüz kişi ile sınırlı kalan kilise ilticasının bir yıl içinde 2 bin 700 seviyesine çıkması Federal Göç ve Mülteciler Dairesi'ni (BAMF) rahatsız etti. Kiliselerin sınırdışı edileceklere kalkan olması üzerine BAMF, konuyu mercek altına aldı. Kiliselerle eskiden beri sıkı fıkı olan FETÖ, yıllar evvel kurduğu bağı şimdi örgüt üyelerine oturum izni almanın bir yolu olarak kullanıyor. FÖTÖ'cülerin Almanya'daki dernekleri, yıllardır kiliselerle yakın temas içerisinde bulunuyor. Berlin'de üç dinin ibadet yeri olan "House of One" adlı projeye FETÖ'cüler bağış yağdırıyor. FRANKFURT