Gübreyi, DEM’li başkan temin etmiş

Iğdır'da, 8 Eylül 2015'te Dilucu sınır kapısına yapılan ve 13 polisin şehit olduğu bombalı saldırıda yer alan ve sarı kategoride aranan PKK/KCK terör örgütünün bölge sorumlusu H.D., Şırnak'ta 14 Eylül'de polis tarafından yakalandı. Iğdır'a getirilen teröristin gösterdiği sığınıklarda 2 Kalaşnikof ile bu silahlara ait 5 şarjör ve 150 mühimmat ile bazı yaşam malzemeleri ele geçirildi. Tutuklanarak cezaevine gönderilen teröristin itirafları doğrultusunda harekete geçen polis, saldırıda patlayıcı yapımında kullanılan 5 ton gübreyi temin ettiği tespit edilen DEM Parti Iğdır İl Başkanı Mehmet Selçuk ile örgüte yardım yataklık yaptıkları tespit edilen 6 şüpheli Iğdır'da, bir şüpheli de İstanbul'da gözaltına alındı. Operasyon kapsamında özel harekât ekiplerinin de desteğiyle arama yapılan DEM Parti il binasında çok sayıda dokümana el konuldu.