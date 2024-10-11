Hayaller gerçek oldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen iller arasında bulunan Osmaniye'de depremzede vatandaşla için yapılan TOKİ konutları hizmete hazır haline getirildi. Akyar 2. Etap TOKİ konutlarında inceleme ve denetlemelerde bulunan Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, "Vatandaşlarımızın konutları en güzel şekilde hizmete hazır durumda. Konutlarımızın son eksikliklerine baktık. Bazı dairelerimizde sistemsel eksiklerden dolayı elektrikler verilememişti o sorunu da çözdük. Ayrıca İl Özel İdaremiz vasıtasıyla, hemşerilerimizin ihtiyaç duyacakları temel malzemeleri bulunduracak şekilde marketimizi de hizmete açıyoruz. Anahtarlarını teslim alan hemşehrilerimizin bir an evvel bu konutlarına yerleşmelerini bekliyoruz" dedi. Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yıkımın yaşandığı Gaziantepe Nurdağı'nda 2 bin 85 konutu teslim ettim.Bakan Murat Kurum, deprem konutlarının inşasına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Milletimiz ilk günden itibaren bize güvendi. Biz de o güveni boşa çıkarmamak için durmadan çalışıyoruz. 11 şehrimiz için ne hayal ettiysek hepsini tek tek gerçekleştireceğiz" diye konuştu. Nurdağı'nda kalıcı konutlarına yerleşen depremzede aileler, kendilerine verilen sözlerin tutulmasından ve yeni evlerine kavuşmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi:: Devlet, her şeyimize yetişti. Nefes alamıyordum, ölümden korkuyordum. Şimdi çok şükür buraya geldim. Evimiz yıkılınca bir daha ev göremeyiz zannettik. Devletimiz söz verdi, sözünü tuttu. Aynı kendi evim gibi oldu Allah'a şükür. Allah olmayanlara da versin.Çabuk yaptılar. 1 senede bu kadar binayı bir anda yapmak kolay değil. Sadece Nurdağı yok. Hatay var, Kahramanmaraş var. Bence çabuk başardılar. Allah razı olsun. Evimize geldik, rahat rahat oturuyoruz.Kimse inanmadı ama ben inandım. Cumhurbaşkanımız verdiği sözleri yapıyor. Daha fazlasını da yapacak ben inanıyorum. Torunum inşaat mühendisi. Bayramda evi gezdi ve 'Helal olsun ya, çok güzel yapmışlar' dedi. Evimi TOKİ yaptığı için rahat uyuyorum.