SABAH gündeme getirdi: CHP’li belediye geri adım attı

Bodrum Belediyesi, ilçe genelinde 5 Gündüz Çocuk Bakim Evi projesini hayata geçirmişti. Projeyle özellikle uygun fiyatlarla kadın istihdamını artırmayı, ailelere ekonomik destek sağlamak amaçlanıyordu. Ancak, Bodrum Belediye A.Ş.'nin muhasebesinden velilere gönderilen yeni ücret tarifesine göre ciddi zam yapıldı. Buna göre 2024 Haziran ayında 5 bin TL olan anaokulu aylık ücreti, Temmuz'da artırılarak 9 bin 500 TL olmuştu.

YÜZDE 100'E VARAN ZAM

Bodrum Belediye A.Ş.'nin muhasebesinden velilere gönderilen mailde 2025 Ocak itibarıyla aylık ücretin 17 bin 500 TL olacağı duyuruldu.

Belediyenin yeni ücret tarifesine veliler ciddi şekilde tepki gösterdi. Yeni tarifenin sosyal belediyecilik anlayışına ters olduğunu belirten veliler, kış için ayırdıkları bütçenin yetersiz olduğunu kaydetti.

İYİLİK PROJESİYDİ, GELİR KAPISINA DÖNDÜ

Sosyal medyada duruma tepki gösteren veliler, "Belediyenin anaokulu açılış amacı çalışan annelere ve dar gelirli ailelere destek olmak değil miydi? Şaşkınlık içerisindeyiz. Belediye okulu çalışan anneler için kurulmuş olan sosyal bir projedir ve bizlerden alınan ücret kâr amacı gütmeksizin sadece okulun masraflarını karşılayacak kadar ödeme alındığı belirtilmişti. Fakat yeni gelen bu zamla birlikte sosyal proje olmaktan çıkıp kâr amacı güden bir şirkete dönüşmüştür. Belediyenin parası bitince nereden çıkaracağını şaşırdı herhalde. Ne anlamı kaldı, diğer özel kreşlerden herkesin bütçesi buna yetecek mi? Sonuçta bunu iyilik projesi olarak başlatıp, bir gelir kapısına dönüştürdüler. Belediye özel anaokulu işletme işine mi girmiş. Seçim bildirgelerinde boy boy kullanıyorlardı; Şuraya anaokulu açtık, buraya anaokulu açacağız. Söyleseydiniz ya paralı anaokulu açacağız diye" ifadelerini kullandı.

Bodrum'da özel okullardaki ücretin ise yaklaşık 45 bin TL civarında olduğu öğrenildi.

GERİ ADIM ATILDI

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum Belediyesi anaokullarında yapılması planlanan fiyat artışları ile ilgili olarak velileri bilgilendirdi.

Başkan Tamer Mandalinci, görevinin Bodrumluyu, Bodrum yaşayanlarını mutlu etmek olduğunun altını çizerek belediye anaokullarındaki öngörülen fiyat artışlarıyla ilgili şunları söyledi:

"Anaokullarımızı asla bir gelir kapısı olarak görmedik, görmüyoruz. Biz, size sebeplerimizi açıklayacağız. Müzakere edeceğiz, oturacağız, konuşacağız. Orta yolda buluşacağız. Genel bir mutluluk içinde çocuklarımızı belediyenin o güzel hizmetleriyle buluşturmaya devam edeceğiz. Bodrum'da yaşayan, çalışan anne ve babalar çok daha uygun fiyata kreş hizmetlerinden faydalanacak. Çocuklarımız, kaliteli eğitim hizmeti almaya devam edecek. Atacağımız tüm adımlarda müzakereyi baştan yapacağız ki verilen kararlar daha nitelikli, doğru adımlar olsun. Belediye sizin için var. Belediye sizin imkanlarınızla beraber bu hizmetleri veriyor. Sizlerin katkılarıyla yaptığımız görevlerde size rağmen asla bir şey yapmayacağız. Ama kurumun da ayakta kalmasını sağlamak benim görevim. Kasım ayında sizlerle aynı masada müzakerede buluşacağız. Orta yolu bulacak, mutlulukla ayrılacağız. Önümüzde güzel günler var. Sıkıntılı ve umutsuz baktığımız bir süreç olmayacak. Sizin mutsuzluğunuz bizim de mutsuzluğumuzdur. Hem sizlerin hem kurumun hukukunu korumak benim birinci görevim"