Sağlık Bakanı Memişoğlu Iğdır’a 400 yataklı hastane müjdesi verdi

Iğdır'a 400 yataklı hastane müjdesini veren sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Iğdır İl Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. Bu devasa proje ile bölgenin kalkıncağını belirten Bakan Memişoğlu konuşmasının satır başları şöyle; Iğdır'da sağlık hizmetleri anlamında değerlendirmemiz neticesinde şunu gördük ki Iğdır çok daha iyi sağlık hizmetini yapabilecek kapasiteye sahip. Bunun için de inşallah bunun için bitirdiğimiz çok yakında ihalesini yapıp inşaatına başlayacağımız 400 yataklı hastanemizi bir an önce Iğdırımıza kazandıracağız. Bunu burada sözünü veriyoruz ve çok yakın herkes görecek ki Iğdır sadece kendisine değil, kendi iline değil, çevresindekilere hatta Uluslararası sağlık hizmeti verebilecek kapasiteye inşallah ulaştıracağız. Bunun yanında özellikle sağlıklı hayat merkezi olmayan Iğdırımıza da bir proje hazırladık, onu da çok yakın zamanda inşaatına başlayacağız. Temel sağlık hizmetlerini biliyorsun önemsiyoruz, aile hekimliklerini önemsiyoruz ve onları kuvvetlendirmeye çalışıyoruz. Birinci basamak temel sağlık hizmetleri hastalanmadan sağlığımızı korumak esas hedeflerimizden bir tanesi, bununla ilgili de inşallah iyi hekimlik uygulamalarını ödüllendireceğimiz aynı zamanda onların toplumla beraber daha iyi kaynaşması sağlayacağımız bir sistem üzerinden çalışıyoruz.

Dezenformasyon, yanlış haberlere toplumun itibar etmemesini, hekim arkadaşlarım itibar etmemesini, özellikle istirham ediyorum. Emin olun biz özellikle aile hekimliğini temel sağlığı ön planda almış sayın Cumhurbaşkanımızın liderine sağlığın dünyanın en iyi sunulduğu ülkelerden bir tanesi ve sadece sağlık hizmetini değil aynı zamanda sağlık teknolojisini sağlık biliminde üretecek çalışmalar içindeyiz. Onun için ben herkese, özellikle sağlık ekiplerine , sağlık çalışanlarına ve tüm topluma teşekkür ediyorum çünkü bizler iyi taraftanız. Bugün medeniyetlerin maalesef kötülüğü güçlü kıldığı güçlünün sanki haklı olduğu bir sistem var. Esasında bizim medeniyetimizin iyilik medeniyetidir. Bu iyilik medeniyetini yeniden dünyaya hakim kılabilmemiz için daha çok çalışmamız lazım , daha çok üretmemiz lazım ve birlikte hareket etmemiz lazım Iğdır'da bunu gördüm onun için Iğdırlılar Iğdır'ın yöneticilerine siyasetçilere teşekkür ediyorum. Biz de sağlık sistemini daha iyi hale getireceğimizi özellikle belirtmek istiyor hepinize teşekkür ederim. dedi.