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Giriş Tarihi: 11.10.2024

Tüm senaryolara hazırlık mesajı

MURATHAN YILDIRIM MURATHAN YILDIRIM
Tüm senaryolara hazırlık mesajı
Ateş Serbest-2024 Faaliyeti'nin kapanış töreninde konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İsrail'in Filistin ve Lübnan'da devlet terörü sergilediğini belirtti. Türkiye'nin caydırıcılığını, muhtemel tüm senaryolara en iyi şekilde hazır bulunarak ve proaktif politikalar takip ederek sağlayabileceğini vurgulayan Güler, "Sınırlarımızın ötesinde meydana gelen çatışmalar, terörizm tehdidi ve jeopolitik çekişmeler, ordumuzun harbe hazırlık seviyesi ve etkinliğini artırmasını zorunlu kılmaktadır" değerlendirmesinde bulundu.
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Tüm senaryolara hazırlık mesajı
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