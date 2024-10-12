Başkan Erdoğan’dan ’yenilenme’ mesajı: Güçlenmiş olarak yolumuza devam edeceğiz

Son dakika haberleri: AK Parti 8. Olağan il ve ilçe kongrelerine mesaj gönderen Başkan Erdoğan, teşkilatlara yenilenme ve enerji mesajı verdi. Erdoğan, "Güçlenmiş olarak yolumuza devam edeceğiz." dedi.

"85 MİLYONUN HER BİR FERDİ İÇİN ÇALIŞMAYI SÜRDÜRÜYORUZ"

Kıymetli yol ve dava arkadaşlarım, değerli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin şahsında AK Parti'nin ülkeye ve millete hizmet mücadelesine gönül veren tüm vatandaşlarımı saygıyla selamlıyorum. Şu an aranızda bulunamasam da kalbimin sizlerle birlikte çarptığını orada, o salonda sizlerin heyecanına ortak olduğumu bilmenizi istiyorum.

Kuruluşundan itibaren teşkilatımızın çatısı altında görev yapmış tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Partimize hizmet etmiş, destek vermiş kardeşlerimizden vefat edenlere de Allah'tan rahmet diliyorum.