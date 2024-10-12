Cezasızlık algısı ‘devlet diliyle’ giderilecek

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, mevcut anayasanın darbe ruhlu olduğunu belirterek, yeni anayasanın formülünü anlattı. Türkiye Yüzyılı hedefinin önemli kaldıracının anayasa ve reformlar olduğunu ifade eden Ala, "Dili kapsayıcı olsun. 'Hayır' diyenlerin bile 'rızası' alınsın. Toplumun tüm kesimini temsil eden en demokratik metnin altında Meclis'teki tüm siyasi partiler bir araya gelsin" dedi. Ala, bir grup gazeteciyle bir araya geldi ve şu mesajları verdi:Türkiye ne istiyor, bunu tartışmanın yolu bir araya gelmek. Biz istiyoruz ki 'hayır' diyenler olsa bile onların da rızası olsun. Kendi istekleri olmasa bile, 'asla olamaz' dedikleri olmasın. Tüm partiler bir araya gelip bu işi tartışmalı.İnşa edilecek olan sivil anayasa güçlü bir karizmatik lidere ihtiyaç duymadan da kendi başına memleket için yürüyebilmeli. Sistem kendini garanti eder. Peki, Türkiye neyi istiyor? Bunu tartışmanın yolu bir araya gelmektir.Bakanlık temsilcileriyle bir süredir toplantılar yapıyoruz. Türkiye'yi hedeflerine taşıyacak; siyasi, sosyal ve ekonomik alanda yapılacak reformların yanı sıra enerji, demokrasi, gıda güvenliği, cezasızlık algısının ortadan kaldırılması, etkin ve öngörülebilir ceza infaz sistemi ile hakları koruma altına alacağız. Vatandaşa sorduğunda ceza infaz sisteminin kullandığı dille vatandaşın anladığı dil arasında uyumsuzluk var. Toplumdaki cezasızlık algısı da 'devlet diliyle' giderilecek. Vatandaşın anladığı da devletin dediği de aynı olacak.