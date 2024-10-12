CHP’li başkanın kalpli logo sevdası milyonlara patladı

Balıkesir'de yerel seçimlerin ardından başkanlık koltuğuna oturan CHP'li Ahmet Akın'ın, eş, dost ve akrabalarını belediyede işe aldıktan sonraki ilk icraatı, belediyenin logosunu değiştirmek oldu."B" harfini andıran kalp şeklindeki logo, kentteki çeşitli noktalara yerleştirildi. Logolu tabelalar için harcanan milyonlarca lira ise belediye kasasından karşılandı. Keyfi harcamaya tepkiler yağarken, Başkan Akın, bu konuda kendisini eleştiren gence ise "Değişim iyidir" diyerek yanıt verdi.Logo için harcanan bütçeye ile ilgili gelen tepkiler üzerine basın açıklaması yayınlayan CHP'li Başkan Ahmet Akın, "Logo tasarımına bu kadar büyük bir rakam harcayacağımızı kimse düşünmesin" diyerek algıya soyundu. Akın, logo değişiminden sonra, kentin dört bir yanının yeni logo ile donatılmasına kaç para harcandığına hiç değinmedi.Yapılan logo değişikliğinin ise yasal olmadığı belirtildi. AK Parti Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet Birol Şahin, logo değişikliğine ilişkin ne kadar harcama yapıldığının ocak ayında seçilecek denetim komisyonlarıyla netleşeceğini belirtti.Şahin, logo değişikliği kararının belediye meclisinde oybirliği ile alınmadığını, AK Parti grubu olarak karara evet demediklerini, 3'te 2'lik çoğunluk sağlanmadığı halde kararın "oybirliği" ile alındığını söyledi. Şahin, bunun suç olduğunu belirterek, "İçişleri Bakanlığı'mıza bu konuda şikâyetimizi ilettik. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma şu an rapor aşamasında. Elbette bu konunun peşini bırakmayacağız" ifadelerine yer verdi.