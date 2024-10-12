DEM Parti’den istifa etti: Özden’den zehir zemberek açıklama

Özden Ünal, yaptığı açıklamada, 2014 yılında HDP ile başlayan siyasi sürecine Mardin Kızıltepe'de katıldığını ve sosyal barışa katkı sağlamak için çalıştığını belirtti. 2019 yılında Kızıltepe Belediyesi eş başkan adayı ve 28. dönem Ordu milletvekili adayı olan Ünal, son yerel seçimlerde Mardin Artuklu Belediye Meclis Üyeliği için de aday olmuştu.

Ünal, seçim sürecinde sosyal medya hesaplarından Atatürk, Türk bayrağı ve Cumhuriyet Bayramı gibi paylaşımlarının suç unsuru olarak görülmesine karşı çıktı. "Bu ülkenin ortak değerleri olan Atatürk ve bayrak kimsenin suç unsuru olarak göremeyeceği kadar değerlerdir," diyen Ünal, bu durumu kabul edilemez bulduğunu ifade etti.

Parti genel merkezine durumu bildirdiğini belirten Ünal, gerekli uyarıların yapılmaması üzerine istifa kararı aldığını söyledi. "DEM Parti'den istifa ettim diye Mardin'le ilişkim kesilmiş değildir. 22 yıldır bu halkın içindeyim," diyen Ünal, Mardin halkına olan sevgisini dile getirdi.

Ünal, yönetim kademesindeki hataların birçok kadın arkadaşını partiden uzaklaştırdığını ve bu duruma sessiz kalmamak adına istifa ettiğini belirtti. "Atatürk ve bayrak paylaşımlarının suç unsuru olarak söylenmesi gülünç ve komiktir," diyen Ünal, bu açıklamayı spekülasyonları önlemek amacıyla yaptığını vurguladı. Özden Ünal, Mardin halkına saygı ve sevgilerini ileterek, siyasi ve sivil toplum çalışmalarına devam edeceğini belirtti.