Sağlığın merkezinde sağlam bir dönüşüm

İstanbul Başakşehir Belediyesi öncülüğünde kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde yapımı tamamlanan konutların anahtar teslim töreni gerçekleşti. Kayapark Sakura Evleri'nde düzenlenen törene Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, dernek ve sivil toplum kuruluşu yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Düzenlenen programda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde 12 yıl önce başlattığımız kentsel dönüşüm seferberliğiyle İstanbul'umuzda tam 905 bin evimizi ve dükkânımızı azimle, gayretle dönüştürdük. Ailelerimizin buralarda güven içinde yaşamalarına, on binlerce esnafımızın huzur içinde ekmek kazanmasına vesile olduk" ifadelerini kullandı.Konuşmalarına devam eden Kurum, "Şu anda, İstanbul'un 39 ilçesinde tam 180 bin evimizi ve dükkânımızı yeniliyoruz. Biz bugüne kadar tutamayacağımız sözü vermedik. İstanbul'da da tam bir devlet-millet işbirliğini, birlik ve beraberliğini hayata geçireceğiz. Bildiğiniz gibi, Yarısı Bizden kampanyamızda vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu bazı iyileştirmeler yapmış, yeni başvuru dönemini başlatmıştık. Tarih kısıtlamasını kaldırarak, İstanbul'umuzun 39 ilçesinde, vatandaşımızın süresiz başvuru yapmasını sağladık.Bugüne kadar, TOKİ eliyle çoğunluğu sosyal konut olan tam 1 milyon 400 binden fazla yuva inşa ettik. İstanbul'umuz da sosyal konut çalışmalarımızdan hak ettiği payı aldı. İstanbul'umuzda dar gelirli kardeşlerimiz için on binlerce sosyal konutu en güzel şekilde teslim ettik. Halen binlerce sosyal konutumuzun inşasına hızla devam ediyoruz" şeklinde konuştu. Bakan Kurum şöyle devam etti: "Kayapark Sakura Evleri Güvercintepe ve Şahintepe Kentsel Dönüşüm Projelerimiz ile Yuvam Bahçeşehir Sosyal Konut Projemiz kapsamında Belediyemizin inşa ettiği yeni sıcak yuvalarımızın, bereketli dükkânlarımızın anahtarlarını sizlere teslim ediyoruz. 1479 yeni yuvamızı, 79 dükkânımızı Başakşehir'imize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kayapark Sakura Evleri ile Şahintepe Kentsel Dönüşüm Projelerimiz kapsamında 537 konut ve 35 dükkânımızı teslim ediyoruz. Ayrıca Yuvam Bahçeşehir Sosyal Konut Projemiz kapsamında 942 konut ve 44 dükkânımızı da şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve engelli kardeşlerimiz başta olmak üzere dar gelirli kardeşlerimize armağan ediyoruz."