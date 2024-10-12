Savcıyı makamında tehdit eden zanlılar yakalandı

İstanbul'da Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı terör ve örgütlü suçlar soruşturma savcısı Y.E. yürüttüğü 'Yenidoğan Çetesi' soruşturması kapsamında makamında şüphelilerin avukatı ve irtibatlı olduğu 3 kişi tarafından tehdit edildi. Olayla ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı.Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan şüphelilerin tahliyesini isteyen avukat A.A., cumhuriyet savcısını makamında ziyaret etti. Daha sonra kendisine yönelik suikast planlandığını, ailesinin nerede yaşadığının bilindiğini, babasına ve annesine zarar verileceği, yine Ankara'da yaşayan kız kardeşinin zarar görebileceğini, tahliyeleri gerçekleştirmez ise kendisine yönelik suikast yapılacağını, planı yapanların papa suikastı gibi birçok olay gerçekleştiren güçlü silahlı gruptan olduğunu ve neticede öldürüleceğini söyledi.Savcı Y.E. tarafından Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan ihbar üzerine soruşturma başlatılırken, A.A.'nın irtibatlı olduğu tespit edilen M.K.Z. hakkında da fiziki ve teknik takip kararı alındı. Savcının kişisel verilerinin 3 jandarma görevlisi kamu personeli tarafından şüphelilere verildiği tespit edildi.Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, olayla ilgili 9 şüphelinin gözaltına alındığı ve 1 kişinin de arandığı belirtilerek, "Soruşturma kapsamında ayrıca biri ruhsatlı, biri ruhsatsız olmak üzere iki tabanca ele geçirilmiştir" ifadesi kullanıldı.