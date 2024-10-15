2 yılın altında da olsa hapis cezası geliyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bu yıl 5. gerçekleştirilen İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı'nın açılış törenine katıldı. Törenin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Tunç, gündeme dair değerlendirmeler yaptı. Son günlerde kamuoyu gündeminde olan yargı reformu strateji belgesiyle ilgili kapsamlı bir hazırlığın olduğunu söyleyen Tunç şu mesajları verdi:Özellikle cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik birtakım çalışmalarımız var, 2 yılın altındaki suçlar bakımından bu suçların yatarının olmaması kamuoyunda büyük bir rahatsızlığa neden oluyor. Koşullu salıverme süreleriyle ilgili iyi hal uygulamalarıyla ilgili eleştiriler var. İyi hal uygulaması ile ilgili geçen yasama döneminde bir değişiklik yaptık. Özellikle duruşmadaki kılık kıyafetiyle indirim alması hep eleştiriliyordu. Burada salt indirim almak için duruşmadaki hal ve tavırlarının indirime esas olamayacağına yönelik düzenleme yaptık. İyi hal ile ilgili durumu değerlendiriyoruz, kasten öldürme ve yaralama gibi suçlar bakımından alternatif düzenlemeleri gerçekleştiriyoruz.Anayasamızın ilk 4 maddesi Türkiye Cumhuriyeti devletinin niteliklerini belirleyen bir maddedir. Sayın Meclis Başkanımız da bunu ifade etti. Kastının bu olmadığını söyledi. İlk 4 madde tartışılmadan usulde anlaşılarak yeni anayasa çabası var.(Narin Güran soruşturması) İddianame hazırlığı süreci de başlamış durumda. Daraltılmış baz çakışması incelemesinde kimin hangi dakikada nerede olduğu tek tek belirlenmiş durumda. Teknolojinin son imkânları kullanılarak incelemeler yapılıyor. İddianame ile Narin evladımızın katillerinin kim olduğu ortaya konulacak.