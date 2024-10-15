Çağlayan adliyesinde sıcak saatler

İstanbul Çağlayan adliyesinde dün sıcak saatler yaşandı. 40. Ağır Ceza Mahkemesine Sırbistan'dan geldiği belirlenen bir paket mahkemenin kalemine kadar gelince durumdan şüphelenen personel durumu Mahkeme Başkanı Selçuk Aylan'a bildirdi. Dün öğlen saatlerinde Ağır Ceza Mahkemesinin kalemine yurt dışından geldiği belirlenen bir paket getirildi.

ESKİ MAHKEME BAŞKANI ADINA ŞÜPHELİ PAKET

Paketin üzerinde alıcı kısmında mahkemenin eski başkanı olan Emre Binici yazması üzerine durum BAM üyeliğine atanan Emre Binici'ye haber verildi. 40. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Selçuk Aylan mahkeme kalemine gelen kargonun Sırbistan'dan geldiğini öğrenince durumu eski başkan Binici'ye iletti. Edinilen bilgilere göre Binici durumu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilileriyle paylaştı. 40 Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ve kamuoyunda Sırp Mafya liderinin infazına ilişkin görülen davaya yönelik olduğu tespit edilen paket şüpheli olarak değerlendirildi.

BOMBA İMHA EKİPLERİ PAKETİ AÇTI

Bomba imha ekiplerine haber verilmesinin ardından mahkeme kaleminde önlem alındı. Pakette bomba olabileceği ihtimali üzerine uzmanlarca açılan paketin içerisinden eski başkana ithafen bir dilekçe yazıldığı ortaya çıktı.

SIRP MAFYA LİDERİNİN ÖLDÜRÜLMESİ

Türkiye'de 2018 yılında yakalanan ve teslim edildiği Sırbistan'da serbest kalmasının ardından yasa dışı yollarla tekrar Türkiye gelen Skaljarskı isimli organize suç örgütü liderlerinden Jovan Vukotiç, birliktelik yaşadığı Masa Mısıc ve oğullarıyla birlikte bulunduğu otomobilde silahlı saldırıya uğramıştı. Şişli'de 8 Eylül 2022'de saat 19.55 sıralarında motosikletli iki kişinin gerçekleştirdiği saldırıda Vukotiç hayatını kaybetmişti. Suikastin ardından İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda saldırıyı 'Kavackı' adlı suç örgütü yöneticisi Radoje Zivkovic'in Türkiye'deki bağlantıları aracılığıyla gerçekleştirdiği belirlenmişti. 16 Eylül günü gerçekleştirilen operasyonla cinayet zanlıları Radoje Zivkovic ve Zdravko Perunovic ile kendilerine yardım ettikleri belirlenen şüpheliler yakalanmıştı.