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Giriş Tarihi: 15.10.2024

Filistin Konferansı’ bugün AK Parti Genel Merkezi’nde

‘Filistin Konferansı’ bugün AK Parti Genel Merkezi’nde
Filistin'in Geleceği Konferansı, AK Parti Genel Merkezi Konferans salonunda bugün gerçekleştirilecek. Konferansta, Başkan Erdoğan'ın küresel diplomasi ve Filistin'in geleceği başlıkları çerçevesinde hitabı olacak. 3 oturumda Filistin gerçekleri ele alınacak. Konferans 3 dilde canlı yayınlanacak. Konferansta'da bağımsız Filistin için yol haritası anlatılacak. Etkinliğe bakanlar, uluslararası diplomatlar, büyükelçiler ve misyon şefleri ile Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği'nden üst düzey milletvekiliyle komisyon başkanları katılacak. ANKARA
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‘Filistin Konferansı’ bugün AK Parti Genel Merkezi’nde
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