Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Sivil anayasa bir zorunluluk

Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde gerçekleştiren 'Gençlerle Sivil Anayasa Buluşması'na katılan Bakan Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençlerle bu tarz buluşmalara devam etmek istediklerini dile getirdi. Bak, bu buluşmalardan çıkacak sonuç raporlarını anayasa görüşmelerine taşıyacaklarını aktardı. Yeni anayasa için yıllar boyu görüşmeler yapıldığını ancak bir sonuç alınamadığını belirten Bak, "Sivil anayasa bir zorunluluk. Bu buluşmalarla gençlerimizin sivil anayasayı konuşmasını istiyoruz. Sizin önerilerinize önem veriyoruz. Anayasalar uzlaşma metinleridir. 1982 Anayasası hâlâ gündemde ve uygulamada. Pek çok değişikliğe uğradı. Bu anayasa ülkemizin ihtiyaçlarına cevap vermiyor. Tartışmaların da sürmesine sebep oluyor" yorumunu yaptı.