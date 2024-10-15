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Giriş Tarihi: 15.10.2024

İzmir’de emekçi iş bıraktı

ERTAN GÜRCANER ERTAN GÜRCANER
İzmir’de emekçi iş bıraktı
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin şirketlerinden İZENERJİ'de bir süredir devam eden ikramiye krizi devam ediyor. Yaklaşık 13 bin işçi ay başında yatması gereken kişi başı ortalama 13 bin liralık ikramiyeleri yatmadığı için eylem kararı aldı. İZENERJİ'de Genel İş Sendikası İzmir 2 ve 9 No'lu Şubeler iş bırakma kararı aldı.
Alınan karar doğrultusunda dün sabah Büyükşehir Belediyesi'nin 25 farklı biriminde çalışan yaklaşık 13 bin işçi, 2 saat süreyle iş bıraktı. İşyerlerinde toplanan işçiler sabah kart bastıktan sonra iki saat işe geç başladı.
Sendika konuya ilişkin olarak yaptığı basın açıklamasında ikramiyelerin sürekli geç yatırılmasından duyulan rahatsızlığı dile getirdi. Sendika olumlu bir yanıt alınmaması durumunda yarın yarım günlük iş bırakma eylemi gerçekleştireceklerini duyurdu.

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İzmir’de emekçi iş bıraktı
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