Özel’e derdini anlatacaktı yaka paça susturuldu

CHP lideri Özgür Özel'in Muğla programında derdini anlatmaya çalışırken yaka paça uzaklaştırılan Murat Koç SABAH'a konuştu. Muğla'nın Marmaris ilçe Belediyesi'nde sürgün ve mobbinge uğradıktan sonra haksız yere işten çıkarıldığını anlatan Koç, Marmaris Belediyesi'ne 2019'da girdiğini, park bahçe işleri, temizlik ve makam şoförlüğü yaptığını söyledi.31 Mart 2024 seçimlerinde Acar Ünlü yönetiminin göreve gelmesiyle önce mobbinge maruz kaldığını söyleyen Koç, "20 Ağustos'ta işten çıkarıldım. Eşimle, 3 çocuğumla ortada kaldım. Kiramı ödeyemiyorum. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e derdimi anlatmak istedim. Ancak konuşturulmadan yaka paça bölgeden uzaklaştırıldım. İşçinin, emekçinin sesini duyun. Biz sadece emeğimizle geçiniyoruz. Ekmeğimizle oynanıyor" dedi.