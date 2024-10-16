AYM’den tepki çeken birçeken bir karar daha

Anayasa Mahkemesi (AYM) 2014'te "terör örgütü propagandası" suçlamasıyla ceza alan Merve Nur Tekin'in başvurusunu haklı buldu. 7 Haziran 2014'te Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen gösterilerde "Biji Serok Apo" ile "PKK halktır halk burada" sloganlarını atan Merve Nur Tekin'e Ardahan Ağır Ceza Mahkemesi "terör örgütü propagandası yapmaktan" hapis ve para cezası verdi. Kararın Yargıtay tarafından onanmasının ardından Tekin, 11 Şubat 2022'de "düşünce ve ifade özgürlüğü hakkının ihlali" talebiyle AYM'ye bireysel başvuruda bulundu. AYM oy çokluğuyla, verilen kararın Tekin'in ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiği yönünde karar verdi. Mahkeme Başkanı Basri Bağcı ile üyeler Rıdvan Güleç ve Kenan Yaşar ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmederken, diğer üyeler Yıldız Seferinoğlu ve Kenan Yaşar karara katılmadı. AYM, ayrıca başvurucuya mahkeme masraflarının ve 30 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi. AYM, ihlal sonucunun ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılması için dosyayı yerel mahkemeye gönderdi.