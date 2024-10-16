Bakan Yerlikaya: 187 vatandaşımız depremden etkilendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya Afet Koordinasyon Merkezi'ndeki toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya açıklamasında," Başta Malatya olmak üzere çevre illerimiz etkilendi. İlk andan itibaren AFAD başkanlığımızdan depremin büyüklüğü, merkez üssü Malatya Kale olduğunu öğrendiğimiz andan itibaren cumhurbaşkanımıza bilgiyi arz ettik. Süratle valilerimiz ile irtibata geçtik. Hemen ardından Malatya valimiz başta olmak üzere tüm valilerimiz ve kurumlarımızla ilgili yerleşim yerlerinde saha taraması başlattık. Çevre Bakanlığı ekipleri süratle faaliyete geçtiler. 10 hasar tespit ekibi Malatya 10 Hasar tespiti de Elazığ'a gönderildi. Hem Malatya hem Elazığ'da hasar tespit sürecimiz başlatıldı.

1112 İHBAR GELDİ

Bakan açıklamasında devamında ise şunları söyledi; "Ekiplerimiz anbean gelişmeleri takip ediyor. 1112 ihbar geldi. 3 ilde kısmi çökme meydana geldi ve can kaybı yok. Sağlık bakanlığından alınan bilgiye göre 187 vatandaşımız depremden etkilendi. 43 vatandaş gözetim altında. Pütürge'de kaya düşmesi meydana geldi. Yollarımız süratle açıldı. Enerji kesintisi, altyapı hasarı ve su kesintisi yoktur. Gözlemlerdeki tespitlerde olumsuz durum yok"diye konuştu.