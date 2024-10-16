Haberler Gündem Haberleri Bakanlık yeni listeyi yayınladı: Birçok üründe gıdada kullanımına izin verilmeyen boya kullanımı
Giriş Tarihi: 16.10.2024 14:17 Son Güncelleme: 16.10.2024 14:33

Bakanlık yeni listeyi yayınladı: Birçok üründe gıdada kullanımına izin verilmeyen boya kullanımı

Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada taklit ve tağşiş yapan firmaların listesini güncelledi. Açıklanan yeni listeye zeytinyağı ve bitkisel karışım sıvı yağları yer aldı. Birçok üründe gıdada kullanımına izin verilmeyen boya kullanımı tespit edildi.

Bakanlık yeni listeyi yayınladı: Birçok üründe gıdada kullanımına izin verilmeyen boya kullanımı

Tarım Ve Orman Bakanlığı, vatandaşın sağlığıyla oynayan işletmeleri ifşa etmeye devam ediyor. 2 Ekim tarihi itibarıyla taklit ve tağşiş yapan firmalar ve ürünleri internet üzerinden günlük yayınlanmaya başlandı.

FİRMALAR TEK TEK İFŞA EDİLİYOR

"guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinden kamuoyu ile paylaşılan listede gıdada hile yapan firmalar tek tek ifşa ediliyor. Listede üründe yapılan hile ve markanın adı açık bir şekilde belirtiliyor. Gıda sahtekarlarının ifşa edildiği liste bir kez daha güncellendi. 16 Ekim tarihli listede zeytinyağı ve bitkisel yağlar yer aldı.

İşte bakanlık tarafından açıklanan o liste;

DENETİMLER LABORATUVARDA YAPILIYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı, denetimler sonrası örnek alınan ürünleri laboratuvarlarında test ediyor ve ürünlerin içindeki maddeleri tespit ediyor.

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Bakanlık yeni listeyi yayınladı: Birçok üründe gıdada kullanımına izin verilmeyen boya kullanımı
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