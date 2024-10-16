Haberler Gündem Haberleri Dışişleri: Lübnan'dan 2 bin 120 kişinin tahliyesine yardımcı olundu
Giriş Tarihi: 16.10.2024 12:40

Dışişleri: Lübnan'dan 2 bin 120 kişinin tahliyesine yardımcı olundu

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Lübnan'dan 2 bin 120 kişinin Türkiye üzerinden hava yolu ile tahliyelerine yardımcı olunduğunu belirtti.

Dışişleri: Lübnan’dan 2 bin 120 kişinin tahliyesine yardımcı olundu

Bakanlık kaynaklarından yapılan açıklamaya göre; 16 Ekim itibarıyla Türkiye üzerinden hava yolu ile Lübnan'dan tahliyesine yardımcı olunan yabancı uyruklu kişi sayısı 2 bin 120 oldu. Bugüne kadar, Kanada, ABD, Danimarka, Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya, Arjantin, Lübnan, Filistin, Filipinler, Birleşik Krallık, Güney Kore, Endonezya, İrlanda, İspanya, Sırbistan, Rusya, Fransa, Finlandiya, İsveç, Özbekistan olmak üzere 21 ülkenin vatandaşlarının Lübnan'dan Türkiye üzerinden tahliyelerine yardımcı olundu.

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Dışişleri: Lübnan'dan 2 bin 120 kişinin tahliyesine yardımcı olundu
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