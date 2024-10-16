Ekilmemiş tek bir karış toprağımız kalmasın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen, "Toprağa İz Bırakan Kadınlar" programına katıldı. Burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dört bir yanından kadın çiftçilerle bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Emine Erdoğan, "Anadolu toprağı nasıl bereketliyse, Anadolu kadını da çalışkandır, üretkendir. Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de gıda üretiminin yarıdan fazlası kadınların ellerinde gerçekleşiyor. Sizler, bir yandan vatanınızı doyurarak milletimize analık yapıyor diğer yandan henüz doğmamış evlatlarımızın hakkını gözetiyorsunuz" diye konuştu.Ata Tohumu Projesi'nde de kadın çiftçilerin önemine değinen Erdoğan, "Sandıklarınızda, kilerlerinizde, yıllarca sakladığınız ata tohumları sahip olduğunuz ferasetin, deneyimin ve ileri görüşlülüğün bir ispatıdır. Sizlerle birlikte 2017'den beri 1537 çeşit ata tohumunu gen bankalarımızda koruma altına aldık. 37 yerel çeşit coğrafi işaretle tescillendi" bilgisini verdi. Sürdürülebilir tarımın yerel çeşitlerin üretimine bağlı olduğuna da dikkati çeken Emine Erdoğan, "Böylelikle, yerel tarım kadar, yerel mutfak ve yerel kültür de ayakta kalır. Biyoçeşitlilik korunur. Yerel tarımın iklim değişikliği ile mücadelede çok önemli bir yeri var. O nedenle tarım faaliyetlerimizi iklim değişikliğine uyumlu hale getirmemiz çok acil bir meseledir" ifadelerini kullandı.Mahsulün büyük emekle sofraya geldiğini ifade eden Emine Erdoğan, şunları söyledi: "O yüzden, tarlada, hasatta, nakliyede ve depolamada gıda kaybını önleyecek kalıcı çözümler üreteceğiniz kanaatindeyim. Bu noktada, aile çiftçiliği de hem iklim değişikliği ile mücadelede hem de sürdürülebilir tarımda önemli bir güçtür, tarımsal bilgi ve deneyimin hafıza merkezidir. Bilhassa gençlerimizi bu mirasa sahip çıkmaya teşvik edelim. Tarımın en büyük zenginlik olduğu dünyamızda elbirliğiyle kırsalı gençler için fırsatlarla dolu bir alana dönüştürelim. İnanıyorum ki biz yerel ve bölgesel üretime sahip çıktıkça hem geleceğimizi koruyacağız hem de kırsalımızı kalkındıracağız.Doğru tarım uygulamalarıyla tabiata ihtiyaç duyduğu şifayı vereceğiz." Emine Erdoğan, Hazreti Muhammed'in, "Kimin tarlası varsa onu eksin. Kendisi ekmezse din kardeşine ektirsin" hadisini anımsatarak, "Bir verip bin aldığımız toprağın, üzerimizde hakkı vardır. Bu hakkı, onu ekerek, koruyarak, zehirli maddelerden uzak tutarak teslim edebiliriz. Bu hususta sizlerden çok şey beklediğimi ifade etmek istiyorum. Gelin sizler bu konuda öncü olun. Ekilmemiş tek bir karış toprağımız kalmasın. İmece kültürümüzü burada da yürürlüğe koyalım. Elbirliğiyle ekelim, elbirliğiyle toplayalım" dedi. Kompost gübreye önem verilmesini isteyen Erdoğan, "Kompost gübre toprağı zenginleştirir, su tutma kapasitesini artırır, üzerinde yetişen bitkiler için de şifadır. Oysa, kimyasal gübreler, zirai ilaçlar, toprağı yorar, küstürür. Mesela, biz Külliye'de oluşan organik atıklarımızı kompost gübreye dönüştürüyor ve park-bahçe faaliyetlerimizde kullanıyoruz. Bahçede gördüğünüz bütün bitkiler kompost gübreyle beslenip serpiliyor" ifadelerini kullandı.Tarımuygulamaları ve toprak kalitesinin toplum sağlığını doğrudan etkilediğinin altını çizen Emine Erdoğan, "Soframıza koyduğumuz ürünler, sağlıklı bir topraktan gelmezse, nesillerimizin sağlığı da bozuluyor. Kimyasal ilaç ve gübrelere alternatif doğal yöntemleri kullanmazsak, biyoçeşitliliğimiz de tehlike altına giriyor. Oysa bu topraklar, Yaradan'ın yeryüzüne nakşettiği muhteşem bir eserdir" dedi.EmineErdoğan, Bakan Yumaklı ile 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden 18 kadın kooperatifince fuaye alanında açılan stantları gezdi. Fuaye alanında kadın çiftçiler tarafından pamuk dallarından yapılan buketle karşılanan Emine Erdoğan, daha sonra stantlarda kadın çiftçilerin AB Tescilli Coğrafi İşaretli ürünler ile Ankara Sofu kumaşından ürünler başta olmak üzere tarhana, erişte, marmelat, reçel, sabun, kolonya, gül yağı, dokuma ve çeşitli el sanatları ürünlerini tek tek inceledi.Emine Erdoğan'a eşlik eden Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kadın çiftçilerin karşılaştıkları zorlukları ortadan kaldırmak için birçok destek mekanizmasında pozitif ayrımcılık yaptıklarını belirterek, "Kadın yatırımcılarımıza bugüne kadar 6 bin 430 ayrı projede 14 milyar lira destek verilerek 29 milyar liralık yatırım yapılması sağlandı. Bu sayede kadınlar kendi işinin patronu haline geldi ve 27 binden fazla insanımıza istihdam oluşturuldu" diye konuştu.