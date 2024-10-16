Elimizi süreç için değil kardeşlik için uzatırız

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Devlet Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Melisi'nde (TBMM) partisinin grup toplantısında konuştu. Geçen hafta Meclis çatısı altında HDP'lilerin elini sıkmasına ilişkin değerlendirmelerine devam eden Bahçeli, "Uzattığım el Türkiye'de birleşelim, Türk milletinde kenetlenelim tebliği" mesajını verdi. Terör örütünün önünde üç seçenek olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Terör eylemlerine koşulsuz olarak derhal son vermek, silahlarıyla dağdan inip Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne teslim olmak, Türk adaletinin vereceği hükme razı olarak cezalarını çekmek" ifadelerine yer verdi. Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:(DEM Parti ile tokalaşma) Türkiye Cumhuriyeti'nin âli menfaatleri uğruna elimi uzatmaya varım ve hazırım. Ancak bu elin yanlışa yorumlanmasını, açılan kollarımın, gülümseyen yüzümün ihanetin saklanacağı kisve olarak tevilini asla affetmem. Uzattığım el hesapsız, samimi ve iyi niyetli bir el. Uzattığım el Türkiye'de birleşelim, Türk milletinde kenetlenelim tebliği. Farklı sonuçlar çıkarıp uyduruk yorumlar yapanlar elbette yanılgının ve yanlışın pençesine düşmüşler. Biz elimizi yeni bir süreç için değil, kardeşlik için uzatırız.Ya siyaset ya terör, arası, ortası yok. Kürt kökenli kardeşlerimin, bölücü terör örgütüyle hiçbir ortaklığı yok. Bu hususta DEM Parti'nin aklını başına alması, uzattığım eli sabote etmek amacıyla tahrik ortamını kamçılamaktan uzak durması herkesin hayrına. DEM Parti'nin iradesini İmralı'ya rehin bırakması siyasetin doğasıyla, ahlakıyla bağdaşmayan, hür ve bağımsız siyasetçi yapısıyla uyuşmayan ilkellik.Türkiye'ye getirilirken, 'Her türlü hizmete hazırım' diyen teröristbaşı, buyursun terörün bittiğini, örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin. Devletin terörle masaya oturmasını hiç kimse beklemesin, aklından dahi geçirmesin. Devlet terör örgütüyle pazarlığa tutuşmaz, müzakere etmez. Bölücü terör örgütü PKK'nın önünde üç seçenek var. Terör eylemlerine koşulsuz olarak derhal son vermek, silahlarıyla dağdan inip Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne teslim olmak, Türk adaletinin vereceği hükme razı olarak cezalarını çekmek.Ucuz normalleşme teklif ve temennileri bize kalırsa maksatlı. Bu mevzu 25 yıl önce samimi tokalaşma ve kucaklaşmayla zaten halledildi. Huylu huyundan vazgeçmez, ancak biz yine de CHP'den umudu kesmeyeceğiz, Türk milletinin ve Türkiye'nin yanında zoraki olsa bile makul pozisyon alacağı günleri sabırla bekleyeceğiz.(İsrail'in Gazze ve Lübnan saldırıları hakkında) Otokontrolünü kaybeden sözde devlet şiddetin bütün düğmelerine gözü kapalı halde basmakta. İsrail, terör örgütüne dönüştü. Birleşmiş Milletler derhal kuvvet kullanmalı. İsrail'in savaşı bölgeye yayma hamleleri, Lübnan'dan sonra Suriye'yi işgal hevesleri, Türkiye Cumhuriyeti ve mazlum milletler aleyhine çok ciddi güvenlik tehdidi. CHP'nin gelişmeler karşısındaki ilkesiz siyaseti endişe verici boyutlarda. Vakit kaybetmeksizin İsrail terör devletine karşı ortak direniş hattı kurulmalı.1982 Anayasası raf ömrünü doldurdu. Anayasa'nın ilk dört maddesi her türlü tartışmanın ve arayışın dışında.