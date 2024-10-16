Erdoğan’dan taziye ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Betül Önderoğlu'nun ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu. Erdoğan'ı, Önderoğlu'nun Dikmen'deki evinin önünde, aile büyükleri, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Ankara Valisi Vasip Şahin ve partililer karşıladı. Basına kapalı yaklaşık 30 dakika süren ziyarette Erdoğan, Önderoğlu ailesine taziyelerini iletti. Ziyarette Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da eşlik etti. Erdoğan, taziyenin ardından Dikmen Caddesi'ndeki Hatça Ana Taksi Durağı'nı ziyaret ederek, taksici esnafıyla ve vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi. Erdoğan, daha sonra, Önderoğlu ile aynı kazada yaralanan ve tedavisi İbni Sina Hastanesinde devam eden AK Parti Ankara Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Ayşenur Gök'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.