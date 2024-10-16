Güvenpark terör saldırısı sanığına 5 bin 812 yıl ceza

Ankara Kızılay'da Güvenpark otobüs duraklarında 13 Mart 2016'da bomba yüklü otomobille düzenlenen ve 36 kişinin hayatını kaybetmesi ve 344 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan terör saldırısıyla ilgili davada Yargıtayın bozma kararının ardından tekrar hakim karşısına çıkan 6 sanıklı davada karar açıklandı. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı son savunmalarını yapan sanıklar, üzerlerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek beraat ve tahliyelerine talep etti. Savunmalarının ardından mahkeme kararını açıkladı. Sanıklar Halil İbrahim Demirer ve Uğur Ayçil'in dosyalarını ayırdı.

5 BİN 812 YIL CEZA

Sanık Rıdvan Tekin hakkında mahkeme, her türlü şüpheden uzak ve kesin kanaate ulaştıracak delil olmadığından üzerine atılı suçlardan beraatine karar verdi. Mahkeme, sanık Mehmet Veysi Dolaşan'ın eyleminin 'kasten öldürme' suçuna yardım eden sıfatıyla olduğu gerekçesiyle sanığa 36 kez 'nitelikli kasten öldürmeye yardım etme' ve 341 kez 'nitelikli adam öldürmeye teşebbüse yardım etme' suçlarından 5 bin 812 yıl hapisle cezalandırılmasını hükmeti. Sanık Velat Cin'e 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 12 yıl hapis cezasına hükmeden mahkeme sanık Neval Basut'a da 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası çarptırıldı.