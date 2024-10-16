İslam İşbirliği Çin ile görüştü

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) heyeti, Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Deng Li ile ülkedeki Müslüman toplumunu ilgilendiren çeşitli konuları ele aldı. İİT'den yapılan açıklamaya göre, Pekin yönetiminin davetiyle İİT'nin 26 üye ülkesinden, genel sekreterliğinden ve Bağımsız Daimi İnsan Hakları Komisyonu'ndan temsilcilerin yer aldığı heyet, Çin'e gitti. İİT ve Çin arasındaki "yapıcı" diyaloğun takdir edildiği görüşmede, Çin'deki Müslüman toplumun durumu da dahil olmak üzere çeşitli ortak çıkarlar konuşuldu.