Şanlıurfa’da kısmi çökme yaşandı: 1 yaralı

Malatya'nın Kale ilçesinde 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, Şanlıurfa ve çevresindeki illerde de hissedildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya, Şanlıurfa ve Elazığ'da toplam 3 binada kısmi çökme olduğunu açıkladı. Şanlıurfa'da kısmi çökme yaşanan yer netleşti. Olayda 1 kadın hafif şekilde yaralandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.46'da, merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 10,07 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. 5,9 büyüklüğündeki deprem Şanlıurfa, Tunceli ve Elazığ'da da hissedildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya, Şanlıurfa ve Elazığ'da toplam 3 binada kısmi çökme olduğunu açıkladı. Şanlıurfa'da çöken binanın yeri netleşti. Şanlıurfa'daki kısmi çökme yaşanan binanın, Haliliye ilçesine bağlı kırsal Şeyhçoban Mahallesinde bir inşaatın balkonunda olduğu öğrenildi. Olayda düşen moloz parçasının isabet etmesi sonucu bir kadın hafif şekilde yaralandı. Yaralan kadın tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından yetkililer, bölgede detaylı incelemeler başlattı.