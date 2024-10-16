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Giriş Tarihi: 16.10.2024 08:42 Son Güncelleme: 16.10.2024 08:45

SON DAKİKA... İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı'nda oluşan sis yoğunluğu nedeniyle gemi trafiği çift yönlü olarak durdurulduğunu açıkladı.

AA
SON DAKİKA... İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı!

İstanbul'da sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Boğaz çevresinde etkili olan sis kartpostallık görüntüler oluşturdu. Sis nedeniyle trafikte görüş mesafesi düşerken, İstanbul Boğazı sis altında kaldı.

GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ

D-100 Soğanlık mevki Kadıköy ve Pendik yönünde de sis oluştu. Sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Sabah erken saatlerde evlerinden çıkan sürücü ve yayalar sisten dolayı güçlükle ilerledi. Sürücülerin görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle D-100 üzerinde sabahın erken saatlerinden itibaren trafik oluştu.

İSTANBUL BOĞAZI GEMİ TRAFİĞİ ÇİFT YÖNDE ASKIYA ALINDI

Sis nedeniyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada, "İstanbul Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı" denildi.

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SON DAKİKA... İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı!
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