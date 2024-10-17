84 ülkeden katılımcı! Dünya turizminin kalbi İzmir’de atıyor

Dünya turizm profesyonellerinin 90 ülkede üyesi bulunan Skal İnternation, bu yıl 83'üncü kez düzenlediği Dünya Kongresi'ni ilk defa İzmir'de düzenledi.

BU SENE 83'ÜNCÜSÜ DÜZENLENİYOR

Uluslararası Skal Kulübü 83'üncü Dünya Kongresi, dün Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi bahçesinde düzenlenen 'Bir araya gelme partisi' ile başladı. Kongrenin resmi açılışı ise Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Resmi açılış öncesinde Skal International Dünya Başkanı Annette Cardenas, Skal International Dünya Başkanlığı yapan turizmci Hülya Aslantaş ve Skal Kulübü İzmir Şube Başkanı Güner Güney basın mensuplarıyla bir araya geldi.

'İZMİR'DE OLMAKTAN ÇOK GURURLUYUM'

Skal International Dünya Başkanı Annette Cardenas, "Burada sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyum. Kongremizi İzmir'e getirmiş olmaktan çok gururluyum. 2002'den bu yana Skal olarak sürdürülebilir turizm noktasında önemli projelere imza attık. 2002'den beri her şeyi sürdürülebilir turizme uygun yapmaya çalışıyoruz. 2002'de dünya çapında sürdürülebilir turizm ödülleri koyduk. Bu yıldan beri sürdürülebilir turizme katkıda bulunan her kesime ödüller veriyoruz. Yarışmaya bu sene dünyadan 56 dosya gönderildi. Bunun sonuçları da bugün açıklanacak" dedi.

'TÜRKİYE'Yİ ÇOK SEVEN İNSANIM'

Cardenas, "Size de şahsen şunu söylemek isterim ki; Türkiye'yi çok seven bir insanım. Ayrıca Atatürk'ün çok büyük sevdalısıyım. Atatürk hakkında çok kitap okudum. Ayrıca İzmir çok güzel bir şehir. Dünya kongresi olarak daha güzel bir yer düşünemezdim" diye konuştu.

'TURİZM NOKTASINDA ÖNEMLİ İNSANLARI BİR ARAYA GETİRİYORUZ'

Skal Kulübü İzmir Şube Başkanı Güner Güney ise "Ev sahipliği yaptıkları Skal Dünya Kongresi'nin İzmir'de düzenlenmesi kentin ve ülkemizin tanıtımı için büyük şans. Çeşitli ülkelerden gelen turizm profesyonellerini ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. İzmir'i tanıttığımız ve dünya skal arkadaşlarımızı ağırladığımız için çok mutluyuz. Yapılan araştırmalarda SKAL kongresinin yapılan şehirlerde yüzde 30'a varan artışlar yaşanabiliyor. Çünkü biz turizm noktasında önemli insanları bir araya getiriyoruz" ifadesine yer verdi.

KONGRE 21 EKİM'E KADAR SÜRECEK

Kongrenin bugün düzenlenen resmi açılışın ardından, aynı günün devamında Skal üyesi turizmciler, Urla'da düzenlenen özel bir tura katılacak. Bu etkinlikle birlikte İzmir'in kültürel ve doğal güzellikleri uluslararası katılımcılara tanıtılacak.

Dünya Kongresi'nin ana etkinlikleri, 18 Ekim'de Swissotel Smyrna Salonu'nda başlayacak. Çalışmalar kapsamında İzmir'in tarihi mekanları olan Konak, Kemeraltı Çarşısı ve Agora Ören Yeri de kongreye katılan turizmciler tarafından ziyaret edilecek. Kongrenin üçüncü günü, 19 Ekim'de, 'Küresel Pazar Yeri ve Ticaret Fuarı' düzenlenecek. Aynı gün gerçekleştirilecek panel ve oturumlarda yapılacak. 20 Ekim'de Skal üyesi turizmciler için rehber eşliğinde Çeşme ve Alaçatı turları organize edilecek. Aynı günün akşamında, Agora Ören Yeri'nde gün batımı kokteyli ve Başkanlık Yemeği düzenlenecek. Bu özel etkinliklerle katılımcılar hem bölgenin tarihi atmosferini yaşayacak hem de İzmir'in lezzetleriyle tanışacak.