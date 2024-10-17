Adıyaman’da kentsel dönüşüm mutluluğu

Adıyaman'daki Mara ve Musalla mahallelerinde kentsel dönüşümle yapılan evler hak sahiplerine teslim ediliyor. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adıyaman'da, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından riskli alan ilan edilen Mara ve Musalla mahallelerinde toplam 1427 konut, 124 dükkân yapılacak.Konutlar, 125 metrekare 3+1, 90 metrekare 2+1 olarak yapılıyor. Bu kapsamda yapımı tamamlanan 164 konutun anahtarları hak sahiplerine teslim edildi. Hak sahibi vatandaşlardan Sedat Bağır, "Yeni evlerimiz kaliteli ve lüks. Daha güvenli ve konforlu evlerimize yerleştik" diye konuştu. Hak sahiplerinden Zehra Berkcan ve Minite Oduncu, "Başkan Erdoğan'a teşekkür ederiz. Evlerimiz oldukça güzel" dedi. AA