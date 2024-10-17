Beklenen bir depremdi endişeye gerek yok

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin vurduğu Malatya, dün saat 10.46'da 5.9'la sarsıldı. 10.07 km derinlikte meydana gelen depremin merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi oldu. Deprem Diyarbakır, Tunceli, Elazığ ve Şanlıurfa'da da hissedildi. Malatya, Şanlıurfa ve Elazığ'da 4 binada hasar oluştu. Binalardan 3'ünde kısmi çökme oldu. 187 vatandaş depremden etkilendi, 43 vatandaş gözetim altında.Malatya'da okullarda eğitime 2 gün (16- 17 Ekim), Elazığ, Şanlıurfa, Batman ve Adıyaman'da ise 1 gün ara verildi. Depremin ardından Malatya'da tüm kamu kurumlar harekete geçti. Akıllara Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir'in geçen mayısta yaptığı "3 bin yıldır kırılmayan Malatya fayı 7.2'lik deprem üretebilir" açıklaması geldi. Ancak Sözbilir ve diğer deprem uzmanları son deprem sonrası yaptığı açıklamalarda "Kırılan nokta bahsi edilen Malatya Fayı'ndan 200 km uzaklıkta. 2020 Elazığ depremi ile 6 Şubat depremlerinin meydana geldiği fayın kırılmayan parçasında enerji boşaldı. Bu beklediğimiz bir şeydi. Endişeye gerek yok" dedi.eprem nedeniyle Malatya'nın Kale ve Pütürge ilçelerinde de dağlardaki kayalar yola düştü. Depremden en çok etkilenen kentler arasında yer alan Adıyaman'ın Gerger ilçesinde dağda toz bulutu oluştu. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Bu deprem artçı bir deprem değil. Merkez üssü Kale bölgesine yakın bir yer. Böyle bir depremin olma olasılığı yüksekti" derken Prof. Dr. Naci Görür, "Biliyorsunuz 2020 yılında Elazığ depremi nedeniyle bu fay çok büyük ölçüde kırılmıştı. Muhtemelen bugün olan deprem 6 Şubat 2023 depremlerinin bu faya enerji transferinin bir sonucudur. Endişeye gerek yok" yorumunu yaptı.Malatya'da dün yaşanan depremde duygulu anlar da yaşandı. Arapgir ilçesindeki Mehmet Akif İlkokulu'nda görev yapan Özel Eğitim öğretmeni Şura Özçelik, depremde panikleyen özel gereksinimli öğrencisi A.K.'yı kucağında taşıyarak güvenli alana çıkardı. O anlar ise saniye saniye okulun güvenlik kamerasına yansıdı.Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu deprem bölgesinde bulunan vatandaşlara, acil iletişim ihtiyaçları için operatörler tarafından ücretsiz konuşma, SMS ve internet tanımlandığını duyurdu.Tahir ÖZÇELİK-Hüseyin KAÇAR-Ceyhan TORLAK-Ali ALTUNTAŞ-Ertuğrul ÖZDEMİR-Mehmet YILDIRIM-Hasan ÇAKMAK-Kerim CENGİL/SABAH