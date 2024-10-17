Haberler Gündem Haberleri Eylemi hazmedemedi mahkemeye başvurdu
Giriş Tarihi: 17.10.2024

Eylemi hazmedemedi mahkemeye başvurdu

İzmir Büyükşehir Belediyesi ikramiyelerini alamadıkları için iş bırakan çalışanları durdurmak için mahkemeye gitti. Mahkeme kararına kadar eyleme ara veren sendikacılar, Başkan Tugay’ı işçinin ekmeğiyle oynamakla suçladı

ERTAN GÜRCANER ERTAN GÜRCANER
Eylemi hazmedemedi mahkemeye başvurdu
Sesli dinlemek için tıklayınız.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İzenerji işçileri aybaşında maaşları ile birlikte yatması gereken ikramiyeleri yatmayınca büyük şok yaşadı. İşçilerin örgütlü olduğu DİSK7e bağlı Genel İş Sendikası 2 ve 9 No'lu şube yöneticileri İzBB Başkanı Cemil Tugay'ın makamının bulunduğu Egemenlik Evi önünde önce oturma eylemi başlattı, ardında da geçtiğimiz pazartesi günü 13 bin işçi sabah iki saatlik iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ise eylemin hukuksuz olduğunu öne sürüp işçileri işten atmakla tehdit etti.



Geri adım atmayan sendika ikramiyelerin ödenmesi konusunda bir gelişme olmaması halinde dün sabahtan öğlene kadar yarım gün iş bırakacağını duyurdu. Bunun üzerine Büyükşehir eylemin hukuksuz olduğunu öne sürüp iş mahkemesine başvuruda bulundu. İşçilerin herhangi bir alacakları bulunmadığını öne süren Büyükşehir mahkeme sonuçlanana kadar grev niteliğindeki eylemin tedbiren durdurulmasını talep etti.




SENDİKACILAR: MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ

DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül: Mahkeme grev noktasında bir karar koyarsa işveren işçi arkadaşlarımızın feshine kadar gidecek bir çalışma planlıyor. Biz de bunun sıkıntılarını gördük. Hiçbir arkadaşımızın ekmeğini riske atmamak için mahkeme kararı çıkana kadar eylemi askıya aldık. Ondan sonra da mücadelemize kaldığımız yerden devam edeceğiz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay haklarını arayan işçi arkadaşlarımızı işi ve ekmeği ile tehdit ediyor.
Genel İş İzmir 9 Nolu Şube Başkanı Sedat Kenar: İşçilerin hak aradığı bir noktada susturulmaya çalışılması bizi derinden yaraladı. Biz mücadelemizin sonuna kadar arkasındayız. Bu böyle olmamalıydı. İZENERJİ işçisi direngen bir işçidir.

ARKADAŞINA GÖNDER
Eylemi hazmedemedi mahkemeye başvurdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA