Eylemi hazmedemedi mahkemeye başvurdu

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İzenerji işçileri aybaşında maaşları ile birlikte yatması gereken ikramiyeleri yatmayınca büyük şok yaşadı. İşçilerin örgütlü olduğu DİSK7e bağlı Genel İş Sendikası 2 ve 9 No'lu şube yöneticileri İzBB Başkanı Cemil Tugay'ın makamının bulunduğu Egemenlik Evi önünde önce oturma eylemi başlattı, ardında da geçtiğimiz pazartesi günü 13 bin işçi sabah iki saatlik iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ise eylemin hukuksuz olduğunu öne sürüp işçileri işten atmakla tehdit etti.Geri adım atmayan sendika ikramiyelerin ödenmesi konusunda bir gelişme olmaması halinde dün sabahtan öğlene kadar yarım gün iş bırakacağını duyurdu. Bunun üzerine Büyükşehir eylemin hukuksuz olduğunu öne sürüp iş mahkemesine başvuruda bulundu. İşçilerin herhangi bir alacakları bulunmadığını öne süren Büyükşehir mahkeme sonuçlanana kadar grev niteliğindeki eylemin tedbiren durdurulmasını talep etti.: Mahkeme grev noktasında bir karar koyarsaişveren işçi arkadaşlarımızın feshine kadargidecek bir çalışma planlıyor. Biz de bunun sıkıntılarınıgördük. Hiçbir arkadaşımızın ekmeğini riskeatmamak için mahkeme kararı çıkana kadar eylemiaskıya aldık. Ondan sonra da mücadelemize kaldığımızyerden devam edeceğiz. İzmir BüyükşehirBelediye Başkanı Cemil Tugay haklarını arayan işçiarkadaşlarımızı işi ve ekmeği ile tehdit ediyor.İşçilerin hak aradığı bir noktada susturulmaya çalışılmasıbizi derinden yaraladı. Biz mücadelemizinsonuna kadar arkasındayız. Bu böyle olmamalıydı.İZENERJİ işçisi direngen bir işçidir.