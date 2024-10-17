Eylemi hazmedemedi mahkemeye başvurdu

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İzenerji işçileri aybaşında maaşları ile birlikte yatması gereken ikramiyeleri yatmayınca büyük şok yaşadı. İşçilerin örgütlü olduğu DİSK7e bağlı Genel İş Sendikası 2 ve 9 No'lu şube yöneticileri İzBB Başkanı Cemil Tugay'ın makamının bulunduğu Egemenlik Evi önünde önce oturma eylemi başlattı, ardında da geçtiğimiz pazartesi günü 13 bin işçi sabah iki saatlik iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ise eylemin hukuksuz olduğunu öne sürüp işçileri işten atmakla tehdit etti.
Geri adım atmayan sendika ikramiyelerin ödenmesi konusunda bir gelişme olmaması halinde dün sabahtan öğlene kadar yarım gün iş bırakacağını duyurdu. Bunun üzerine Büyükşehir eylemin hukuksuz olduğunu öne sürüp iş mahkemesine başvuruda bulundu. İşçilerin herhangi bir alacakları bulunmadığını öne süren Büyükşehir mahkeme sonuçlanana kadar grev niteliğindeki eylemin tedbiren durdurulmasını talep etti.
SENDİKACILAR: MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ
DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül
: Mahkeme grev noktasında bir karar koyarsa
işveren işçi arkadaşlarımızın feshine kadar
gidecek bir çalışma planlıyor. Biz de bunun sıkıntılarını
gördük. Hiçbir arkadaşımızın ekmeğini riske
atmamak için mahkeme kararı çıkana kadar eylemi
askıya aldık. Ondan sonra da mücadelemize kaldığımız
yerden devam edeceğiz. İzmir Büyükşehir
Belediye Başkanı Cemil Tugay haklarını arayan işçi
arkadaşlarımızı işi ve ekmeği ile tehdit ediyor.
Genel İş İzmir 9 Nolu Şube Başkanı Sedat Kenar:
İşçilerin hak aradığı bir noktada susturulmaya çalışılması
bizi derinden yaraladı. Biz mücadelemizin
sonuna kadar arkasındayız. Bu böyle olmamalıydı.
İZENERJİ işçisi direngen bir işçidir.