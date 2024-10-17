İBB’nin rekabetsiz ihaleleriyle milyarlarca lira zarar edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) geçen yıl düzenlediği ihalelerin yüzde 80'i rekabet koşulları yok sayılarak yapıldı. Bazı mal ve hizmet alımında ihale bile yapılmazken, 33 ihale ise yaklaşık maliyetin üzerinde sözleşme imzalandı. Rekabet koşullarının uygulanmadığı İBB ihalelerinde, kamu milyarlarca lira kayba uğradı. İBB denetim raporunda geçen yıl düzenlenen ihalelerle ilgili şu tespitlere yer verildi:İBB geçen yıl mali değeri 46 milyar 108 milyon TL'yi bulan toplam 210 ihale düzenleyerek mal ve hizmet alımı gerçekleştirdi. Söz konusu ihalelerin 36 milyar TL'lik kısmı rekabet koşulları sağlanmadan yapıldı. Kimi ihaleler açık ihaleler iptal edilerek pazarlık usulü ile adrese teslim firmalara, kimi ihaleler ise piyasa koşullarının üzerinde maliyetlere verildi.Toplam 8 milyar 854 milyon TL + KDV bedelli 33 ihale ilanlarda ilan edilen yaklaşık maliyetlerin üzerinde sonuçlandı.2 milyar 415 milyon TL + KDV tutarındaki 25 adet mal ve hizmet alımında ihale bile düzenlenmedi. Söz konusu ihaleler, Sayıştay'ın daha önceki yıllardaki ihalesiz istisna kapsamında mal ve hizmet alımı yapılamaz uyarılarına rağmen usule aykırı olarak istisna kapsamında gösterilerek yapıldı. Bu alımların İBB maliyeti 2 milyar 415 milyon TL + KDV oldu. Söz konusu 2.5 milyar TL'lik mal ve hizmet alımı belediyenin tasarrufu ile ihale düzenlenmeden istenilen firmalar aracılığı ile yapıldı.Türkiye genelinde mal ve hizmet alımı ile yapım ihalelerinde yaklaşık maliyete göre indirim oranı ortalaması %27 iken İBB ihalelerinde indirim oranları çok düşük kaldı. 11 milyar 279 milyon + KDV bedelli 57 ihalenin indirim oranının %1 ve altında, 13,9 milyar TL + KDV bedelli 95 ihalenin indirim oranının ise yüzde 1 ila yüzde 5 arasında olduğu tespit edildi.