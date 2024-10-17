İlçe başkanı makamdan Tugay’ın fotoğrafını kaldırdı

Özkan, hemen masasının arkasında adeta başköşe olarak tabir edilen yere astığı Cemil Tugay fotoğrafını buradan kaldırdı. 21 Mayıs'ta çekilen ilk fotoğrafta Cemil Tugay'ın fotoğrafı başköşe olarak tabir edilen yerde dururken 2 gün önce çekilen diğer fotoğrafta ise, Tugay'ın fotoğrafının daha önce bulunduğu yerde olmadığı görüldü.Tugay'ın fotoğrafının toplantı salonunda balkon kapısının yanındaki duvara asılması dikkat çekti.

ÖZKAN: TOPLANTI ODASINA ALDIK

Konuyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan İlçe Başkanı Özkan, "Cemil Başkan'ın fotoğrafı ilk çerçevelenip geldiğinde 1 veya 2 gün masamın bulunduğu yerin arkasındaki bölümde kaldı. Ancak, oradan toplantı salonuna aldık. Bizim 3-4 dönemdir ilçe belediye başkanımız ve Büyükşehir Belediye Başkanımızın fotoğrafı toplantı odasının duvarında asılı duruyor. Şimdi de öyle yaptık. Yoksa Cemil Başkan bizim baştacımızdır" ifadelerini kullandı.