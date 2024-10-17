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Giriş Tarihi: 17.10.2024 15:43

İlçe başkanı makamdan Tugay'ın fotoğrafını kaldırdı

İzmir'de CHP Gaziemir İlçe Başkanlığı’nda ortaya çıkan tablo siyaset gündemine bomba gibi düştü. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın fotoğrafını ilk seçildiği dönemde kendi makam odasının başköşesinde Atatürk ve Genel Başkan Özgür Özel ile yan yana asan CHP Gaziemir İlçe Başkanı Kasım Özkan’dan çok konuşulacak bir değişiklik geldi.

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İlçe başkanı makamdan Tugay’ın fotoğrafını kaldırdı

Özkan, hemen masasının arkasında adeta başköşe olarak tabir edilen yere astığı Cemil Tugay fotoğrafını buradan kaldırdı. 21 Mayıs'ta çekilen ilk fotoğrafta Cemil Tugay'ın fotoğrafı başköşe olarak tabir edilen yerde dururken 2 gün önce çekilen diğer fotoğrafta ise, Tugay'ın fotoğrafının daha önce bulunduğu yerde olmadığı görüldü.Tugay'ın fotoğrafının toplantı salonunda balkon kapısının yanındaki duvara asılması dikkat çekti.

ÖZKAN: TOPLANTI ODASINA ALDIK

Konuyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan İlçe Başkanı Özkan, "Cemil Başkan'ın fotoğrafı ilk çerçevelenip geldiğinde 1 veya 2 gün masamın bulunduğu yerin arkasındaki bölümde kaldı. Ancak, oradan toplantı salonuna aldık. Bizim 3-4 dönemdir ilçe belediye başkanımız ve Büyükşehir Belediye Başkanımızın fotoğrafı toplantı odasının duvarında asılı duruyor. Şimdi de öyle yaptık. Yoksa Cemil Başkan bizim baştacımızdır" ifadelerini kullandı.

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İlçe başkanı makamdan Tugay'ın fotoğrafını kaldırdı
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