İZBETON’da deprem! 9 isim görevden alındı!

İzmir Büyükşehir Belediye'sinin en büyük şirketi olan İZBETON'da flaş bir gelişme yaşandı.Edinilen bilgiye göre şirkette yeniden yapılandırmaya gidilmek amacıyla Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Alphan Bozan ve 8 müdür görevden alındı. Bu isimlerin izine çıkarıldıkları öğrenildi. Öte yandan görevden alınan isimlerin tamamının mevcut genel müdür döneminde görev aldıkları bildirildi.

GÖREVDEN ALINAN BAZI İSİMLER ŞÖYLE

Alphan Bozan - Genel Md. Yrd.Alphan Bozan, Fehmi Ertan - Üretim Md., Gökhay Bostancı - İnşaat Md, Tankut Pankuş - Şube Md.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin lokomotif şirketi İZBETON geçmiş dönemlerde yol yapımı asfalt, dere ıslahı gibi altyapı çalışmaları yapıyordu. Bir önceki başkan Tunç Soyer, kentsel dönüşüm projelerine İZBETON'u da dahil etti. Geçen dönem İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi kentsel dönüşüm yetkisini mİZBETON'a vermiş, İzbeton'da protokol imzalayarak inşaatların yapım işini CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanodğlu'nun kurucu ortağı olduğu İzmir İş İnsanları Yapı Koperatifine devretmişti. Cemil Tugay'ın göreve gelmesi ile İZBETON kooperatiflerle olan protokolleri inşaatlar zamanında teslim edilmediği gerekçesi ile tek taraflmı olarak fesih etmişti. Durum böyle olunca inşaatlar durmuş, bir an önce evine kavuşmayı bekleyen binlernce kooperatif üyesi mağdur olmuştu.