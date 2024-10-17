Motosiklet sürücüsü Umut Aşkınoğlu yanarak can vermişti: Korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı!

Kaza, Gönen ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde Umut Aşkınoğlu (27)'nun kontrolündeki motosikletin aniden kontrolden çıkarak bir iş yerinin duvarına çarpmasıyla meydana gelmişti.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet kısa sürede alev almış, sürücü Aşkınoğlu, olay yerinde yanarak hayatını kaybetmişti. Motosiklette yolcu olarak bulunan Y.K.ise ağır yaralanmıştı.

DUYARSIZLIK TEPKİ ÇEKTİ

Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri, olayın dehşetini gözler önüne serdi. Görüntülerde, iki araç sürücüsünün kazaya duyarsız kalması ve yardım etmemesi büyük tepki topladı.

Ancak çevrede bulunan bir motosiklet sürücüsü ve mahalle sakinleri hemen olay yerine koşarak ağır yaralı Y.K.'yı alevlerin arasından kurtarmayı başardı. Ağır yaralı olarak kurtarılan Y.K.'nın Balıkesir Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımdaki tedavisi devam ederken, hayatını kaybeden Umut Aşkınoğlu ise Gönen Şehir Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.