Sahtecilikten baro kaydı silinen CHP’li eski başkan, korsan avukatlık yapıyor

Balıkesir'de CHP Kadın Kolları eski başkanı avukat Gülten Şahin'in (51) eşi Sedat İrgil, 15 Mart 2018'de polise giderek şikayette bulundu. Sedat İrgil şikayetinde adına kayıtlı 10 BP 404 plakalı aracın boşanma davası açmış olduğu eşi Gülten Şahin tarafından kullanıldığını, aracın üzerine 10 AT 100 sayılı plakanın takılı olduğunu, araç üzerinde yakalama kararı bulunduğunu belirterek gerekli işlemlerin yapılıp aracın kendisine tesliminin istedi. Polisler aynı gün aracı Valilik binası önünde buldu. Yapılan incelemede araca farklı plaka takılarak kullanıldığı belirlendi. Bunun üzerine araca el konuldu. Savcılık tarafından Gülten Şahin hakkında 'resmi belgede sahtecilik' suçundan dava açıldı. Balıkesir 4. Asliye Ceza Mahkemesi sanık Şahin'e 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Cezası ertelenen Şahin bu karara itiraz etti. Bursa Bölge Adliye Mahkemesi yerel mahkeme kararını onadı.

MASRAFINI ÖDEMEDEN ŞERHİ KALDIRMIŞ

Diğer olayda ise, Gülten Şahin'in yanında takip elamanı olarak çalışan Ali Tin, 2014'te işten çıkarıldıktan sonra gördüğü bir takım usulsüzlükleri Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet etti. Savcılık tarafından yürütülen soruşturmada Gülten Şahin'in İcra Müdürlüğünde kimliği tespit edilemeyen görevli bir personele verdiği bir miktar cumhuriyet altını rüşvet karşılığında masrafını ödemeden ipotekli taşınmaz üzerindeki şerhin kaldırılmasını sağladığı belirlendi. Avukat Gülten Şahin ise savunmasında, Ali Tin'in kendi bürosunda takip elemanı olarak çalıştığını, işten çıkarttığı için kendisine şantaj yapıldığını söyledi. Gülten Şahin, hakkında 'resmi belgede sahtecilik' ve 'rüşvet verme' suçlarından Balıkesir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Yargılanan avukat Gülten Şahin, rüşvet suçundan beraat ederken, 'resmi belgede sahtecilik' suçundan ise 1 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Ceza Yargıtay 11. Ceza Dairesi tarafından onandı.

SAHTECİLİK SUÇUNDAN BARO KAYDI SİLİNDİ

1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları'nın ilgili maddelerine göre sahtecilik suçundan dolayı mahkumiyet halinde cezası ertelenmiş dahi olsa tartışmasız bir şekilde ve zamanaşımı süresine bakılmaksızın avukatlık mesleğinden çıkarılması gerekiyor. Sahtecilik suçundan mahkumiyet ertelenmiş dahi olsa avukatlık mesleğine kabule engel oluyor. Bu nedenle Gülten Şahin'in kaydı Balıkesir Barosu'ndan silindi. Baroya kaydı bulunmayan Gülten Şahin'in avukatlık yapamaması gerekirken, hala ofisinin açık olması ve korsan şekilde avukatlık yapması büyük tepki çekti.

AVUKATLIK KANUNU NE DİYOR?

Avukatlık Kanunu'nun 45. maddesinde, 'Avukatlar ve avukatlık ortaklıkları, bürolarında hakimliğe ve avukatlığa engel suçlardan biri ile hükümlü olanlar veya avukatlıktan yasaklananlarla her ne şekilde olursa olsun işbirliği edilemez veya bu gibiler büroda çalıştırılamaz. Aykırı hareket eden avukat, ilk defasında işten, tekrarında meslekten çıkarma; avukatlık ortaklığı ilk defasında işten çıkarma, tekrarında ise avukatlık ortaklığı sicilinden silinme cezası ile cezalandırılır" ifadesi yer alıyor.

BİRLİKTE ÇALIŞTIĞI AVUKATLAR SUÇ İŞLİYOR

Tüm bu açık hükümlere rağmen, Balıkesir Barosu'na kayıtlı iki kadın avukatın Gülten Şahin ile birlikte çalışması dikkat çekti. 2 kadın avukatın göz göre göre avukatlık kanununu çiğneyerek suç işlediği görüldü.