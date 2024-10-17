Zorla getirme kararı çıkartılan Kemal Kılıçdaroğlu 6 duruşmaya katılmamış!

İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanık olan CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun savunmasının alınması için Ankara'daki mahkemeye talimat yazılarak Kılıçdaroğlu'na davetiye çıkarıldı. Kılıçdaroğlu'nun avukatı müvekkilinin şehir dışında olduğunu belirtirken mahkeme mazereti kabul ederek savunmanın alınması için yeniden duruşma günü verdi. Bir sonraki celsede Kılıçdaroğlu'nun avukatı bu kez de müvekkilinin yoğun siyasi programlar dolayısıyla duruşmaya katılmayacağını bildirerek mazeret dilekçesi verdi.
6 DURUŞMAYA KATILMADI
Bunun üzerine Ankara 35.Asliye Ceza Mahkemesi tarafından talimat evrakı kapatılarak 31 Mayıs 2024'te davaya bakan İstanbul 48. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. İstanbul 48. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 6 Haziran 2024'te yapılan duruşmaya sanık müdafi, kovuşturma şartını ileri sürerek bu konuda karar verilmesi ve sanığı hazır etme konusunda mahkemeden süre istedi. Mahkemenin 27 Haziran 2024'teki celsesinde de Kılıçdaroğlu yine duruşmaya katılmadı. Mahkeme tarafından yargılamanın kovuşturma şartına tabi olmadığının ve bir sonraki celseye de sanığın katılmaması durumunda hakkında zorla getirme kararı çıkarılacağı Kılıçdaroğlu'nun avukatına bildirildi.
ZORLA GETİRİLME KARARI VERİLDİ
Kılıçdaroğlu'nun 15 Ekim 2024'teki duruşmasına da katılmaması üzerine, 3'ü talimat mahkemesindeki duruşmaya, 3'ü ise yargılamanın yapıldığı mahkeme olmak üzere toplam 6 duruşmaya katılmadığı gerekçesiyle İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından Kılıçdaroğlu hakkında savunmasının alınması için zorla getirme kararı verildi.