Zorla getirme kararı çıkartılan Kemal Kılıçdaroğlu 6 duruşmaya katılmamış!

6 DURUŞMAYA KATILMADI

Bunun üzerine Ankara 35.Asliye Ceza Mahkemesi tarafından talimat evrakı kapatılarak 31 Mayıs 2024'te davaya bakan İstanbul 48. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. İstanbul 48. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 6 Haziran 2024'te yapılan duruşmaya sanık müdafi, kovuşturma şartını ileri sürerek bu konuda karar verilmesi ve sanığı hazır etme konusunda mahkemeden süre istedi. Mahkemenin 27 Haziran 2024'teki celsesinde de Kılıçdaroğlu yine duruşmaya katılmadı. Mahkeme tarafından yargılamanın kovuşturma şartına tabi olmadığının ve bir sonraki celseye de sanığın katılmaması durumunda hakkında zorla getirme kararı çıkarılacağı Kılıçdaroğlu'nun avukatına bildirildi.