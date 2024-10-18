20 bina ağır, 535 bina hafif hasarlı

Malatya'nın Kale ilçesi merkezli 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan hasar tespit çalışmalarında depremin hasar bilançosu da ortaya çıktı. Elazığ'da 20 binanın ağır, 517 binanın az hasar gördüğü, Malatya'da ise 18 binanın az hasarlı olduğu belirlendi. Önceki gün meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin merkez üssü olan Kale ilçesinde vatandaşlar geceyi tedirgin geçirirken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ekipleri bölgede hasar tespit çalışmaları yaptı.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, hasar tespit çalışmalarıyla ilgili son durumu açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, "Elazığ'da 20 ağır hasarlı, 517 az hasarlı, Malatya'da 18 az hasarlı bina tespit edilmiştir. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Hasar tespit çalışmalarımızı bir an önce tamamlayarak gereken tüm adımları atacağız" ifadelerini kullandı. Ağır hasarlı binaların yıkımına da hemen başlandı.Bu arada depremden etkilenen Malatya'da 55, Elazığ'da 111, Şanlıurfa'da 37, Diyarbakır'da 19, Adıyaman'da 18, Erzincan'da 6 ve Kahramanmaraş'ta 3 olmak üzere toplam 249 kişi hastanelere başvurdu. Yapılan tedavinin ardından büyük bir bölümü taburcu edilirken, Elazığ'da 9 ve Malatya'da 2 olmak üzere 11 kişinin tedavisi ise sürüyor. Depremin en çok etkilediği Malatya ve Elazığ'da, AFAD 55 araç ve 210 personel, kamu kurum ve kuruluşlardan ve sivil toplum kuruluşlarından toplam 1216 personel ve 363 araç, bunun yanı sıra jandarma ve emniyet 3 İHA ve 1 insanlı keşif uçağı ile saha tarama çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, hasarlı binalardan vatandaşların uzak durması yönünde uyarılarda da bulundu. Deprem sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 1223'ü bilgi amaçlı, 252'si ise yardım talebi içeren 1475 ihbar yapıldı. Kızılay, depremden etkilenen Malatya ve Elazığ'da 12 bin kişiye yemek hizmeti sunmaya devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun" dedi.Depreme Elazığ Sanayi Mahallesi'nde evinde yakalanan ve evin bulunduğu bina hasar gören 2 çocuk babası Hüseyin Bahçecioğlu, "Eşyaların döküldüğünü gördük. Gittikçe şiddetlendi. Bu sefer panik yapmamak için beklemede kaldık. Deprem bittikten sonra kendimizi dışarıya attık. Hatta sofra yerde kaldı. Eşyalarımız halen içeride. Çocukların okul elbiseleri, kitapları evde. Çocuklar okula formasız, kitapsız gitti. TOKİ konutlarında oturan yakınlarımızın yanına yerleştik" dedi.