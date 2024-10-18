CHP’li başkandan Halk TV’de Bakan Kurum’da teşekkür: Murat Kurum sağ olsun hep yanımızda

"MURAT KURUM SAĞ OLSUN"

Kurum'un, çalışmalar kapsamında şehre sık sık geldiğini ve ilgili toplantılara kendisini de davet ettiğini belirten Tutdere, şöyle konuştu:

Murat Kurum da sağ olsun geldi Adıyaman'a ve buradaki toplantılarına bizi de davet ediyor, biz de katılıyoruz.

Halk TV canlı yayınında CHP'li Abdurrahman Tutdere'den Murat Kurum'a teşekkür!