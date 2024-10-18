Gaziantep’in çiftlik bankında milyonlar gitti

Gaziantep'te, büyük bir şirketin kâr payı dağıttığını iddia ederek bir şebeke onlarca vatandaşı dolandırdı. Mağdurlar arasında çocuğunun borcunu ödemek 2 odalı gecekondusunu kaptıran da var, yüksek kâr payı için çok sayıda lüks dairesini veren de var. Gaziantep'te 8 yıl önce meydana gelen ve Türk filmlerini aratmayan olay iddialara göre şöyle gelişti: Şinasi Kozan adlı şahıs, ilk olarak daha önce birlikte çalıştığı postane çalışanlarına "Bilkom Telekom" adlı bir şirketle iş yaptığını, bu şirketin ABD'deki Apple firmasının distribütörü olduğunu ve sermayesini arttırmak için piyasadan para toplayıp şirkete verdiğini, buna karşılık her ay düzenli olarak kâr payı dağıttıklarını söyledi. Kozan, kendisinin yaptığı aracılık karşılığında şirketin verdiği yüzde 18 kâr payının yüzde 8'ini aldığını, yüzde 10'unun da para sahiplerini verdiğini belirterek parası olanlara aracılık yapabileceğini belirtti.

EV, ARABA BIRAKMADI

İlk olarak aldığı küçük miktarlardaki paralara her ay düzenli olarak yüzde 10 kar payı veren Kozan, para sahipleri 'düzenli kâr payı aldıklarını' çevrelerine yayınca daha büyük meblağlarda para toplamaya başladı. Nakit parası olmayanlardan da "Kâr payı almak için evinizi, tarlanızı bizim söyleyeceğimiz kişilere kâğıt üzerinde devredin. Orada yine oturmaya devam eder, kira falan vermezsiniz. Karınızı alırsınız, çıkmak istediğiniz zaman da mülkünüzü geri devrederiz" diyerek gayrimenkul hatta lüks arabalar da toplamaya başladı.

300 MİLYON TL

Dönemin parasıyla yaklaşık 300 milyon lira para toplayan Şinasi Kozan, aldığı para miktarı büyüyüp "kâr payı" miktarı yükselince şirketin sıkıntıya girdiğini iddia ederek bir süre kâr payı ödeyemeyeceğini, ancak kar paylarının artmaya devam edeceğini açıkladı. Bir süre "Bugün öderim", "Bayramdan sonra gelin" diyerek vatandaşları oyalayan Kozan durumu idare etmekte zorlanınca kayıplara karıştı.

7 KİŞİLİK ÇETE

Kozan'ın bu işleri yaparken tek başına davranmadığı, Şehitkamil ilçesinde emlakçılık yapan iki kardeş ile bazı kişilerin de yardımını alarak paraları topladığı, emlakçılar üzerinden devraldığı arazi ve evleri daha sonra değerinin altında ikinci, üçüncü şahıslara sattığı ortaya çıkarken, Kozan'ın kaybolması üzerine vatandaşlar kendisine ulaştıkları aracıları arayarak para ve mallarını geri istedi. Art arda gelen şikayetler ve defalarca yapılan suç duyurularının ardından sanıklar hakkında başlatılan soruşturma sonucu Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlandı. Gaziantep 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Ahmet Yağmurlu, Ekrem Yağmurlu, Ömer Yağmurlu, Hüseyin Demir, Mehmet Polat, Ömer Yağmurlu ve Şinasi Kozan'ın "Üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte dolandırıcılık" yaptıkları belirtilerek cezalandırılmaları istendi. Mağdurların avukatı Sedat Arıkan, "Bu yöntem şeytanın bile aklına gelmeyecek bir yöntem. Şu an dosyada 36 müşteki var. Şinasi Kozan ile birlikte toplam 7 sanık yargılanacak. Sanıklar hakkında istenen ceza ise suçun niteliği nedeniyle kişi başına 54 yıldan başlıyor. Sanıklar üst sınırdan ceza almaları halinde 270 yıla kadar hapis cezası alabilecekler. 8 yılın ardından iddianame yazılarak yargılamaya başlanılan sanıklar bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak.