2 saatlık konsere 5 milyon lira ödeyecek

31 Mart Yerel seçimlerinde CHP'den İzmir Konak Belediye Başkanı seçilen Nilüfer Çınarlı Mutlu aradan geçen 6 aylık süreçte belediyenin 1 milyar liralık borcunu bahane ederek birçok hizmette kesintiye gitti. Aynı Mutlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde konser vermek için sanatçı Şevval Sam ile anlaştı. Belediyenin Sam'a 2 saatlik konser için KDV hariç 5 milyon 300 bin lira ödeyecek olması tepkileri de beraberinde getirdi. Mutlu'nun iki saatlik Şevval Sam konseri için kesenin ağzını açması kulislerde 'Konsere para var hizmete gelince yok' yorumlarına neden oldu.