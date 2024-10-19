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Giriş Tarihi: 19.10.2024

2 saatlık konsere 5 milyon lira ödeyecek

ERTAN GÜRCANER ERTAN GÜRCANER
2 saatlık konsere 5 milyon lira ödeyecek
31 Mart Yerel seçimlerinde CHP'den İzmir Konak Belediye Başkanı seçilen Nilüfer Çınarlı Mutlu aradan geçen 6 aylık süreçte belediyenin 1 milyar liralık borcunu bahane ederek birçok hizmette kesintiye gitti. Aynı Mutlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde konser vermek için sanatçı Şevval Sam ile anlaştı. Belediyenin Sam'a 2 saatlik konser için KDV hariç 5 milyon 300 bin lira ödeyecek olması tepkileri de beraberinde getirdi. Mutlu'nun iki saatlik Şevval Sam konseri için kesenin ağzını açması kulislerde 'Konsere para var hizmete gelince yok' yorumlarına neden oldu.
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2 saatlık konsere 5 milyon lira ödeyecek
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