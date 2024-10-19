Helal olsun size

Merzifon Devlet Hastanesi yerleşkesinde anlamlı bir açılış töreni gerçekleştirildi. Hayırsever Saka Ailesi tarafından yaptırılan Kreş ve Gündüz Bakım Evi'nin açılış törenine Amasya Valisi Önder Bakan, Amasya Milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez, geçmiş dönem Milletvekili Akif Gülle ve protokol üyeleri katıldı. Vali Önder Bakan, sağlık çalışanlarının çocuklarını gönül rahatlığıyla bırakabilecekleri modern bir kreşin İlçe Devlet Hastanesi yerleşkesinde hayata geçirilmesinin önemine vurgu yaptı. Vali Bakan, "Bu kreş, sağlık çalışanlarımızın işlerini yaparken çocuklarının güvenli bir ortamda bakılmasını sağlayarak önemli bir destek sunuyor. İlçemize ve sağlık çalışanlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.Vali Bakan, konuşmasının devamında hayırsever Saka Ailesi'ne, bu anlamlı projeye katkılarından dolayı teşekkür etti. Açılışın ardından, protokol üyeleri kreşi gezerek yetkililerden bilgi aldı. Amasya'da yaşayan 85 yaşındaki Resmiye Kazancı, bağışları ile Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Palyatif Bakım Merkezine anlamlı bir bağışta bulundu. Kendi destekleriyle donatılan hasta odasını ziyaret eden asırlık çınar, bağışlarının karşılığını görmekten duyduğu mutluluğu eşi Mustafa Kazancı ve oğlu Yusuf Kazancı ile paylaştı. Aile hasta odasını ziyaret etti. Ziyaret sırasında, Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Volkan Taşova, İdari ve Mali İşler Müdürü Tahir Yüksel ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Zeliha Ürkmez de hazır bulundu. Başhekim Taşova, Resmiye Kazancı'ya sağlık hizmetlerine olan katkılarından dolayı bir plaket takdim ederek teşekkür etti. Bağışçı Resmiye Kazancı, hastaneye ve tüm hastalara acil şifalar dileyerek, böyle bir katkıda bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.