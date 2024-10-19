Ruhsatsız silaha hapis geliyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı vekilleri ve emniyet yetkilileriyle toplantı yapan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Kanunu'na göre, ruhsatsız silah taşırken yakalanan kişilerin Cumhuriyet Savcıları tarafından sorgulanıp ardından da tutuklamaya sevk edilmeleri talimatını verdi.Uygulamayla suçun oluşmadan önlenmesi, masum insanların korunması ve kamu düzeninin sağlanması hedefleniyor. Başsavcılığın başlattığı bu uygulamanın tüm Türkiye'ye yayılması bekleniyor.Halihazırda herhangi bir suç işlemeksizin ruhsatsız silah bulunduran kişi Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefetten 3 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanıyor. Ancak bu yargılamalar sonucunda kişiye idari para cezası ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve erteleme ile gibi cezalar veriliyor.Başsavcılığın talimatı kapsamında ruhsatsız silah taşıyanların tutuklu olarak yargılanması öngörülüyor.