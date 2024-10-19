Sağlıkta yasadışılığa geçit yok

Türkiye'nin gündemine oturan yenidoğan çetesine ilişkin Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu bir açıklama yaptı. Memişoğlu, "Kamuoyu, yenidoğan çetesiyle ilgili insanlıktan nasibini almamış bazı kişilerin organizasyonuyla meşgul ediliyor. Kabul edilemeyecek illegalite. Hastanelere cezalar ve kapatma cezaları uygulandı. Devlet olarak her zaman peşinde olacağız. Bu, Mayıs 2023'te İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün bir ihbarı Mali Şube'ye ve savcılığa bildirmekle başlayan bir süreç. Adli süreç devam etmektedir. Bu süreçte gereğinin yapılması için Sağlık ve Adalet, İçişleri Bakanı olarak gereğini yapıyoruz" dedi. Mağdur anneler paylaşımlarında, herhangi bir hastalık tespit edilmemesine rağmen çocuklarının yanlış tanılarla günlerce hastanede kaldıklarını ifade etti. Gayet sağlıklı doğmasına rağmen çocuğunun başka bir odaya alındığını belirten bir anne ise "Odaya gittiğimde yerlerde kan, bebeğimin dizinde mosmor bir iz vardı" dedi. Bir başka mağdur, "10 gün o kapıda yaşamış biri olarak söylüyorum.Ben de bebeğimi görünce baktım gayet sağlıklı. Kendim tüm sorumluluğu alıp imza atıp çıkardım ki bebeğim de hiçbir şey yoktu. Hakkımı helal etmiyorum. Ben 1 hafta bebeğimden ayrı uyku uyumadım" ifadelerini kullandı. Öte yandan çete soruşturmasındaki şüphelilerden birinin Beylikdüzü Belediyesi CHP Meclis Üyesi Ahmet Atilla Yılmaz olduğu ortaya çıktı. İBB Sağlık ve Salgın Hastalıklar Komisyonu Başkanı da olan ve bir hastanenin de başhekimliğini yürüten Ahmet Atilla için iddianamede, "Usulsüz epikriz yazılmasından, usulsuz hasta sevkinden ve usulsüz basamaklandırmadan haberdar olduğu" şeklinde bahsedildi. Sağlık Bakanlığı da olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Özveriyle görevini yerine getiren ve şifa dağıtan sağlık çalışanlarımızın insanlık dışı davranışlarda bulunan kişiler sebebiyle töhmet altında kalmasına izin vermeyeceğiz" denildi ve 2 hastanenin faaliyetlerinin askıya alındığı duyuruldu.