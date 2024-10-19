Siber casusluk çetesine 9 tutuklama daha

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) işbirliği ile gerçekleştirilen operasyonla siber casusluk şüphelilerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli casusluk suçlaması ile tutuklandı. Daha önce düzenlenen operasyonlarla birlikte bu kapsamda toplam tutuklu sayısı 20'ye ulaştı. Operasyon kapsamında, verilerin satışının yapıldığı 18 internet sitesi daha erişime kapatıldı. Ele geçirilen verilerin, organize suç çeteleri tarafından gençler ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşlara şantaj yapmak amacıyla kullanıldığı tespit edildi.