Talimatlar Ali Aksu’dan! Yenidoğan Çetesi’ iddianamesindeki listenin iki numaralı ismi

İkili pek çok kez bir araya gelirken, İmamoğlu'nun Aksu'ya plaket verdiği ortaya çıktı.

İŞTE AKSU HAKKINDA HAZIRLANAN O İDDİANAME

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Ali Aksu hakkında şu ifadelere yer verildi:

Şüphelinin Birinci Hastanesi mesul müdürü olduğu, Opara bebek isimli 6 aylık bebeğin şüphelinin mesul müdürü olduğu hastanede hayatını kaybettiği, bebeğin 6 aylık olmasına rağmen tıbbi tedavi yöntem uygulamalarına aykırı şekilde küveze konulduğu, şüphelinin mesul müdürü olduğu Birinci Hastanesinde yenidoğan yoğun bakım sorumlu hemşiresi olarak çalışan Hakan Doğukan Taşcı'nın şüphelinin bilgisi dahilinde hasta yakınlarına kendisini doktor olarak tanıttığı, hastalara doktor müdahalesinin nadiren gerçekleştiği, genelde hemşire, sorumlu hemşire gibi kişilerin hastalara müdahalede bulunduğu, şüpheli Fırat Sarı'nın alınan ifadesinde Ali Aksu'nun kendisi ile 1. 2. ve 3. düzey hasta kabulü ile ilgili kurumun ticareti, kazancı ve menfaati ile ilgili istediklerini içeren konuşma yaptığını beyan ettiği, Hasan Basri Gök'ün emniyette alınan ifadesinde Ali Aksu'nun SGK'ya yönelik yapılan bütün usulsüzlüklerden haberdar olduğunu, Ali Aksu'nun talimatı ile usulsüzlüklerin yapıldığını beyan ettiği, Sümeyye Nur Arslan'ın emniyette alınan ifadesinde, Fırat Sarı'nın kendisine Ali Aksu tarafından baskı gördüğünü, suçu üzerine yıkmaya çalıştığını söylediğini beyan ettiği, Şeyhmus Çelik'in savcılıkta alınan ifadesinde, Opara bebeğin mesai saatleri dışında Fırat Sarı'nın talimatı ile Hakan Doğukan tarafından yoğun bakıma girişinin yapıldığını, sabah işe geldiğinde bebeğin 06:00 civarlarında eks olduğunu öğrendiğini, ancak bebeğin ölüm saatinin 13:30 olarak yazıldığını, nedenini sorduğunda Fırat Sarı'nın ve Ali Aksu'nun böyle istediğini öğrendiğini, olay günü Fırat Sarı, Ali Aksu ve Hakan Doğukan ile toplantı yaptığını, bu toplantıda Ali Aksu ve Fırat Sarı'nın bebeğin ölüm saatinin 13:30 olarak yazılacağını söyledikleri, bunun üzerine kendisinin istifa dilekçesi verdiğini beyan ettiği, şüpheli Hasan Basri Gök'ün savcılık ifadesinde Birinci Hastanesi yenidoğan yoğun bakım bilgisayarında hastalar için basamak listeleri olan word dosyaları olduğunu, bu dosyalar içinde bebeklerin girişinden taburcu olacağı zamana kadar planlanan basamaklar bulunduğunu, buna göre epikriz yazıldığını, excel üzerinde kan gazı programı olduğunu, bu program sayesinde kan gazı ölçümü yapmadan yapmış gibi gösterildiğini ve basamaklandırmada usulsüzlük yapıldığını, Opara bebeğin öldüğü gece bebeğin başında doktor bulunmadığını, bebeğin tıbbi

koşullara aykırı şekilde tedavi gördüğünü, bu nedenle başhekim Ali Aksu'nun da kusurlu olduğunu, Ali Aksu'nun hastanedeki tüm usulsüzlüklerden haberdar olup bu usulsüzlükler sayesinde hastanenin gelirini artırdığını beyan ettiği, Hüseyin Günerhan'ın savcılıkta alınan ifadesinde, başhekim Ali Aksu'nu SGK dolandırıcılığından haberi olduğunu beyan ettiği, Fehmi Alperen'in savcılıkta alınan ifadesinde Birinci hastanesinde ilaçların kullanılmadığını, kullanılmış gibi gösterip fatura edildiğini, bu durumu idari işler sorumlusu Emine Avcı'ya söylediğini, yaklaşık bir yıl öncede Ali Aksu'ya söylediğini, sarf malzemesi ve ilaç çalındığını, dolandırıcılık yapıldığını söyleyerek kendisini uyardığını, hastanes sahipleri ve başhekimlerin ciroların nasıl artırılacağını çok iyi bildiğini, yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde ciro artırmanın tek yolunun hastaların mevcut durumlarında oynama yaparak 3. Basamak göstermek veya sadece 3. Basamak hasta kabulü yapmak şeklinde olabildiğini beyan ettiği, şüpheli Hakan Doğukan'ın alınan savcılık ifadesinde, Birinci hastanesinin 2021 yılına ait 6 aylık dönemine ait hasta dosyalarının denetim amacı ile SGK'dan istendiğini, bunun üzerine Fırat Sarı ile Ali Aksu'nun kendisine hitaben bu işi sen hallet, düzenleme yap, eksiklikler varsa kılıfına uydur dediklerini, kan gazı hiç ölçülmeyen bebeklerin kendisi tarafından manuel ölçülüp dosyalara eklenmesi talimatını verdiklerini, bunun sebebinin bebeklerin basamaklandırmasında usulsüzlük yapılıp SGK dolandırıcılığı yapıldığı için SGK tarafından bu durumun farkedilmemesi adına manuel kan gazı girişini yaptırmak isteidklerini, kendisinin bu işi yapmaması üzerine 10 kişilik bir ekip kurulup dosyalardaki eksikliklerin girildiğini, Ali Aksu ve Emine Avcı'nın da bu işlemlerde çalıştığını, Ali Aksu'nun yoğun bakım nasıl olursa olsun, yoğun bakım 1356 dolu olsun şeklinde talimat vererek hastanenin kazancını artırmaya çalıştığını, Fırat Sarı'nın kendisine hitaben hastaları 3. Basamak göster Ali Aksu böyle istiyor dediğini beyan ettiği, uzman heyet raporuna göre Michel Opara isimli bebeğe doktor bulunmadan müdahale yapıldığı, 6 aylık hastanın çocuk yoğun bakım yerine doktor olmayan yenidoğan yoğun bakıma sevk edildiği, bu sebeple doktorun haberi olmadan hemşire izlemi ile hasta yönetimine izin veren Birinci Hastanesinin yönetiminin sorumlu olduğu ve ihmalli davranışı sonucu bebeğin hayatını kaybettiği şeklinde görüş bildirilmiş olup ilk andan itibaren bebeğin uygunsuz koşullarda kabul edilmesi ve hatalı tedaviler görmesine göz yuman şüphelinin de ihmalli davranışla ölümüne sebep olduğu, böylelikle şüphelinin başhekimi olduğu hastanenin yenidoğan yoğun bakım servisinde usulsüz epikriz yazımı, 112 sistemi kullanılmaksızın hasta sevki, hastalarında basamaklarında oynamaya yapıp ve gerçeğe aykırı şekilde ilaçları SGK'ya fatura ettirerek nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği, bu kapsamda sözleşmeden kaynaklı sorumluluğunu yerine getirmeyip Opara bebeğin ölümüne sebep olarak ihmalen adam öldürme suçunu işlediği anlaşıldığı, ayrıca Opara bebeğin ölüm saatini ÖBS sisteminden gerçeğe aykırı şekilde doldurulması talimatını vererek resmi belgede sahtecilik suçunu işlediği.