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Giriş Tarihi: 20.10.2024

11 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK’ya ağır darbe vuruldu. Dün Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtında 11 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA
11 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerinde 11 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Durmadan, yorulmadan mücadeleye devam. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 10 PKK'lı terörist ile Metina bölgesinde tespit ettiği 1 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz" denildi.
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11 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
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