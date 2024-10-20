Evlilik vaadiyle parasını kaptırdı

Kayseri'de yaşayan M.D. (41), çalışmak için Gaziantep'e gitti. Burada inşaatta işçi olarak çalışan M.D.'nin bekâr olduğunu öğrenen aynı inşaattaki başka bir işçi C.K. "Ben bekâr erkekleri evlendiriyorum. İstersen sana da kız bulayım" dedi. Teklifi kabul eden işçi, C.K.'ya 25 bin lira aracılık ücreti ödedi. Birkaç gün sonra müjde veren C.K., kendisine bir kız bulduğunu adının da Dilber olduğunu söyleyerek, 25 bin lira çöpçatanlık ücreti aldı. Bunun üzerine M.D, durumu Kayseri'deki ailesine bildirdi. Kayseri'ye dönen M.K bir süre sonra Gaziantep'e giderek kızı istedi. Kızın ailesi durumlarının iyi olmadığını, düğün ve nişan için harcama yapamayacaklarını söyledi. Ayrıca kızları için 40 bin lira peşin süt parası istedi. Nişan hazırlıkları için tekrar Gaziantep'e giden M.D.'ye gelin için yüzük, küpe ve bilezik, daha sonra ise gelinin yengesi, teyzesi, halası, annesi, kız kardeşi ve amcasının kızı için kıyafet aldırıldı. Kız tarafının geleceği gün de takım elbisesini giyerek beklemeye başladı. Ancak kimse gelmedi. Toplam 150 bin TL dolandırıldığını belirten damat adayı M.D. "Kız istemeye gitmeden önce baklavamı aldım. 6 bin liraya bir tepsi dilberdudağı tatlısı aldım. Haram olsun" dedi.